4星座要發了！清明節拜完袓先「財運被加持」：有望中樂透

▲4星座清明祭祖後，財運會大幅增強。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

4月5日除了是大家所熟悉的清明節，這除了屬於於24節氣之一外，同時也有著大家所熟悉的習俗「掃墓」。命理師清水孟國際塔羅小孟老師就點名4個星座，在清明祭祖掃墓後可以獲得財運加持，這4個星座分別是牡羊座、雙魚座、天秤座、天蠍座。

Top4：牡羊座

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牡羊座財運非常旺盛，能夠得到祖先保佑與加持，若能在清明節到戶外曬曬太陽，能夠將負面磁場消除，迎接新的財富磁場。

Top3：雙魚座

雙魚座偏財運不錯，可以去買買樂透試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字也可以將之記下，在路邊買香腸也可以試試骰子，也許會賺到很多條，另外也可以研究一下投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫喔。

Top2：天秤座

最近正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。

Top1：天蠍座

天蠍座清明節拜完袓先，會有些外來的投資機會，要評估是否自己能力所為再去投資較安全，不過投資運勢算很好，若投資市場有跌一些，可以大膽加碼。而正財運算是很不錯，可多做不同的工作來增加財路，收穫會蠻豐盛的。

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