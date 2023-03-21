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「花4萬看4個永遠不會認識你的人」！牧師嘲諷BLACKPINK引戰了

BLACKPINK開世界巡迴演唱會，到處都一票難求。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

▲BLACKPINK開世界巡迴演唱會，到處都一票難求。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

圖文／CTWANT

BLACKPINK旋風襲台。對此，竟然有牧師抱怨「看不懂這個世界」，「大家願意付4400到最高黃牛10萬，去見4個永遠不會認識你的人，也不願意認識一位為你死在十字架上的最好的朋友~black red」，甚至還提醒大家復活節記得來看耶穌，貼文一出隨即引發網友熱議！

新店行道會主任牧師張光偉19日在臉書發文感嘆，大家寧願花大錢和時間看韓國女團BLACKPINK，也不願意去認識耶穌基督，「聚會在家旁邊，不排隊，90分鐘，太久！我看不懂的世界，大家願意付4400到最高黃牛10萬，去見4個永遠不會認識你的人。大家不願意認識一位願意為你死在十字架上的最好的朋友。black red。大家復活節記得來看祂！」

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新店行道會主任牧師張光偉19日在臉書發文感嘆 。（圖／翻攝自臉書）

▲新店行道會主任牧師張光偉19日在臉書發文感嘆 。（圖／翻攝自臉書）

雖然有不少教友呼應張光偉的貼文，但也引來大量網友撻伐，短短2天不到就吸引了超過1800則留言，「所以透過貶低別人來提高自己也是耶穌教的？」、「她們不也是上帝創造的嗎？ 」「突然覺得觀世音菩薩沒有禁止我看女團，真的太美好了」、「你可以請耶穌親臨現場看看，應該票房也不錯」、「可能有人覺得blackpink是他們的信仰啊，不用這樣比較吧」、「如果耶穌可以降臨到巨蛋Du dudu的話，我也是可以幫忙喊一下，Jesus in your area啦。」

更有網友指出，「不覺得這是耶穌或是教會的問題，可能只是你的問題。因為他們一定不想把人的內心變得這麼貧瘠以及狹隘，信仰應該是可以使人充滿平靜及包容的心，而不是使信仰者自卑的用信仰去挑戰別人認可的價值，希望你的主可以讓你學會最基本的尊重和包容」、「原來在一位牧師的眼中，耶穌基督價值是超過10萬，上帝會為了你哭泣。順便一提，我是佛教徒，從小就知道，地獄門前僧道多。」

就連網紅四叉貓都在臉書上反酸「我幹嘛要去看一個兩千年前的陌生人？明明過沒幾天就原地復活了，別說的他為我好一樣」。

張光偉事後也補充解釋，自己不是要批評女團，只是想凸顯，可能現在的教會做的還不夠，「我是覺得很多人是願意付代價，但是要看到價值，我覺得耶穌有價值，但是，是我們現代的教會是不是沒有活出耶穌的價值。不是blackpink的問題，不是耶穌的問題，是現代教會的問題。」

張光偉20日又再度發文表示願意認同大家的看法。（圖／翻攝自臉書）

▲張光偉20日又再度發文表示願意認同大家的看法。（圖／翻攝自臉書）

張光偉20日又再度發文表示願意認同大家的看法，「因為有價值就會花時間來證明，大家心中會覺得要捍衛自己愛的，有價值就會要捍衛，我上一篇想表達的是關於價值捍衛，黃牛到現在10萬的這種價值讓我無法理解，我也是反省自己，關於BlackPink 我覺得他們很有才華。我很老派，我喜歡U2，劉德華。（為了德華我可能會花10萬買黃牛。）大家繼續為有價值的東西去奮鬥吧！」

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