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今「天赦日」！專家：4類人必拜玉皇大帝　「改運求財」吉時曝

想改運一定不能錯過「天赦日」。（示意圖／報系資料照）

▲想改運一定不能錯過「天赦日」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「天赦日」是在四季當中天干配合地支而產生，每年只有5至7日，並不多見，根據習俗，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪、化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運順遂的日子。不少命理專家也建議要善用這天來改運，而今年第二個天赦日剛好在春分，也就是今天（21日）！

2023年「天赦日」有1月6日、3月21日、6月5日、8月4日、8月18日、10月17日，總共6個。

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，根據古書記載「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。

需準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

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