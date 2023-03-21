春分遇天赦日！2命理師曝「6生肖財運亨通」：下班一定要去拜拜

▲今春分又巧遇兔年第一個天赦日，民眾可以去廟裡拜拜轉運或補運。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今（21）日是二十四節氣的「春分」，同時也是傳統習俗上認為的「天赦日」。一般而言，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的日子，這一天除了不宜殺生，做任何事都百無禁忌。命理師小孟老師與邱彥龍就呼籲民眾應該選在這天去拜拜，以此祈求好運。而小孟老師則點名肖虎、蛇、猴的民眾「務必前往」，以此掌握強效的轉運機會。命理師邱彥龍則是另外點名肖龍、屬兔、屬馬、屬猴、屬蛇的人。

命理師邱彥龍點名生肖為龍、兔、猴、馬、蛇的人，這些生肖的民眾建議今日抽空前往廟宇拜拜，增加自己的運勢，以下來看邱彥龍老師的詳細說明：

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第五名：生肖蛇

生肖蛇在春分這段期間，會覺得控制權終於在自己手上，並且正偏財運都很旺，只是行車交通、飲食、飲酒跟刀傷需要特別小心，雖有財運，但賺錢養傷划不來，應多注意安全。

第四名：生肖馬

生肖馬在春分這段期間，家有喜事，熱鬧萬分，財富旺，但千萬不要因此太注重享樂而不想工作，注意容易會有過度飲酒、吃錯藥的問題，甚至容易跟另一半吵得不可開交。

第三名：生肖猴

生肖猴在春分這段期間，大財將至，工作上會非常忙碌，切記忙是好事但也要注意健康，少喝酒否則身體容易發炎，飲食也要注意新鮮度。

第二名：生肖兔

生肖兔在春分這段期間，會花比較多的錢在家庭開銷上，太大手大腳不是好事，只要保持正向態度，幸運女神將會降臨在身邊，有機會品嘗到突如其來的財富與成功的喜悅。

第一名：生肖龍

生肖龍在春分這段期間，財運爆棚，經過許久的努力，終於有收獲，只要靠努力與智慧，錢會自動找上門，讓他們錢財賺到飽，但千萬不要使用小聰明，否則會讓財富溜走。

而除了以上生肖外，命理師小孟老師則是點名了虎、蛇、猴三個生肖的民眾，其中肖猴者的內容也是著重金錢議題，但則是強調不要貿然投資、也不要因為工作而把所有事情往上扛，以免因此傷身得不償失。而在肖蛇的部分，則是著重在身體健康的部分，建議維持現有工作環境，不要做出太大變動，同時也強調保守理財的重要性。

除此之外，在於肖虎者的部分，小孟老師表示，肖虎者近期在工作上容易會受一些小事的影響你的心情，若工作上的重大決定時，一定要用理智的方式去作判斷，有時太過情緒化反而容易作出奇怪的決定，如果拿捏不定建議可以找幾個信任的前輩談談可能會對你有所幫助。 財運方面，容易會有衝動消費的情況，不要因一時慾望而消費。

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