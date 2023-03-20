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馬防部官兵沙灘求救沒肉吃「未受懲處」　現況曝光

記者黃翊婷／綜合報導

馬防部阿兵哥等無運補，在沙灘寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等求救訊息，引發各界關注。軍方官員透露，寫下訊息的官兵為4個月軍事訓練役，當時是出於好玩心態，沒想到掀起軒然大波，不過，軍方後續並未進行任何懲處，他目前則是在台灣本島休假中。

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲陳竑任拍下官兵在沙灘上的「留言」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

退伍老兵陳竑任3月5日在臉書曝光一組照片，馬防部阿兵哥在退潮沙灘寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」等求救訊息，掀起各界對於「軍糧斷炊」的關注。除了缺糧事件之外，後續又傳瓦斯及彈藥也有補給問題，甚至面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，監察委員已申請自動調查。

根據《中時新聞網》報導，軍方官員透露，在沙灘寫字的官兵是服4個月軍事訓練役，2月才分發至馬防部莒光地區部隊，出於好玩寫下上述訊息，原本以為漲潮之後就會把字沖掉，沒想到被當地居民拍下，掀起軒然大波，不過，陸軍事後並未對此進行懲處，他目前則是在台灣本島休假中。

▲▼ 貨船睽違一個月抵達馬祖莒光鄉，民眾的民生物資需求得到大紓解 。（圖／翻攝民進黨連江縣黨部主委李問臉書）

▲貨船睽違1個月抵達馬祖莒光鄉。（圖／翻攝自民進黨連江縣黨部主委李問臉書）

此外，這起事件也連帶掀起更多人關注離島民生物資問題，民進黨連江縣黨部主委李問表示，這段期間莒光的相關討論很多，但重點應該回歸莒光的貨船航班是否能穩定開航，離島生活不便，如果希望各種物資穩定供給，1個月3次航班是基本所需。

而在睽違1個月之後，終於有貨船在3月11日上午抵達馬祖莒光鄉。李問坦言，上一次開航是2月11日，這次這艘船載了莒光需要的民生用品、食材、油料、建材等物資，解決東莒、西莒兩島的生活和建設所需，讓民眾對物資的需求大大得到紓解。

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