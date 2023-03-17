2個月私運33趟！馬祖走私活龍蝦至大陸　重罰9千萬破紀錄

記者林名揚、黃資真／連江報導

海巡署金馬澎分署第十一巡防區於2022年9月至11月間，查獲自馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33趟次，淨重達58噸706公斤，財政部關務署基隆關於本月15日表示，此案依「海關緝私條例」第36條規定，裁罰新臺幣9861萬4989元，這也是馬祖史上最高裁罰金額。

▲馬祖成走私龍蝦的跳板。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



海洋委員會海巡署金馬澎分署指出，由於中國禁止從澳洲進口龍蝦，有心人士動起歪腦筋走私，去年9月至11月間，未經向海關申報，自馬祖私運活龍蝦出口至中國大陸高達33航次，海巡與海關經過長達數月鍥而不捨的蒐證、分析及判讀資料，於112年3月8日完備證據，由基隆關於3月10日全數裁處完成，彰顯政府執法決心。





海洋委員會海巡署金馬澎分署呼籲，民眾若違法走私未經檢驗核可之農漁畜產品，除破壞市場價格損壞農漁民權益外，嚴重者甚至造成流行疫病傳染影響國人身體健康甚鉅。

海巡署秉持防治走私偷渡、維護社會治安及保障國人生命財產安全為宗旨，時時刻刻守護人民，也呼籲民眾切勿購買來源不明或標示不清食品，如發現不法情事或需協助事項，請撥打「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往處置。