台鐵109次自強號增停南港...謝國樑親自搭乘　允諾完善轉乘路網

記者郭世賢／基隆報導

臺鐵日前公布第109次自強號，自3月13日起增停南港站，市長謝國樑為感謝各方促成，今（16日）由交通處長王圳宏陪同，從基隆火車站搭乘109次列車至南港車站。謝國樑強調，在天候或國道路況不佳時，市民通勤搭乘時多了選擇，將請交通處完善轉乘公車路網，1200月票上路後也將加強宣導。

▲基隆市長謝國樑搭乘台鐵直達車至南港。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，今天搭乘爭取已久的自強號增停南港站的班車，瞭解民眾通勤情況，鼓勵大家善加運用，從基隆7時34分出發，在8時左右即到達南港，方便轉乘捷運，這是舒適便利的通勤運具選項。

謝國樑表示，他從擔任立委到市長，都致力爭取台鐵直達車，這是市民通勤到台北的重要運具，特別是疏運安樂區市民可到八堵站搭乘，這是自己在上任後，爭取的第一個直達車，但這不是最後或唯一的列車，市府將持續努力為民眾通勤權益爭取。

▲謝國樑請交通處持續完善轉乘公車路網。

謝國樑日前提出，基隆有近8成民意表達，需有台鐵直達車，便倡議台鐵既有班次早上7時34分從基隆經八堵到台北的列車，中間加停南港站，不影響目前班次調度；臺鐵經採納分析，109次自強號增停南港站，對其他列車影響較低，應可符合大部分基隆旅客需求。

▲▼謝國樑（中）由交通處長王圳宏（右）和市府發言人余治明（左）陪同下，自基隆火車站搭乘台鐵109次自強號直達車至南港。