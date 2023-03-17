會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院「延長財務周」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（17日）下午會晤交通部政務次長胡湘麟，雙方共同研商基隆捷運建置方針與負擔預算需求，謝國樑當面反映，大家應思考基隆是少數非直轄市建置捷運的縣市，請胡政次協助轉達市府心聲，希望行政院協助基隆延長財務周期，才能長久有能力發展捷運建設。

▲基隆市長謝國樑（中）與副市長邱佩琳（左5）會晤交通部政務次長胡湘麟（右5）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，他向胡政次反映，市政府目前負債額達67億元，若要再加上捷運建設地方負擔款53億元，將會達到舉債上限，這對未來公共支出造成很大的衝擊，任何其他資金的支出都會造成困難。他請胡政次協助，向行政院長陳建仁和副院長鄭文燦轉達，希望能減低基隆的負擔額。

會談中也有兩個結論，中央盼儘快進入綜合規劃的期程，這代表就要確定地方負擔額，市府將密集每兩周開一次定期會議，必要時就會加開會議，共同和交通部、鐵道局討論未來配合事項；另外，市府請交通部協助提出長遠性財務模型，盼拉長還款週期，以期能減輕財政負擔。

▲基隆市長謝國樑（左）今天下午會晤交通部政務次長胡湘麟（右）盼政院「延長財務周」舒緩財政負擔。

謝國樑以機場捷運前身為例，向胡政次提到，市府若目前負債額達67億元，再加上捷運地方負擔額53億元，萬一基隆財政有變化時，捷運建設就可能停擺，他建議國發會在評估財務狀況時，應把這個情況列入考量。