參訪基隆口罩國家隊　蔡英文：110億疫後預算推動製造業轉型

▲蔡英文總統今天上午參訪基隆口罩國家隊順易利實業有限公司。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文今（17）日上午參訪基隆口罩國家隊-順易利實業有限公司，希望透過政府力量和業界一起努力，推動口罩產業升級轉型。並再次強調，她強調，口罩產業在疫後時期絕不孤單，在行政院規劃的「疫後特別預算」裏，經濟部特別編列110億，將會投入協助製造業邁向低碳化、智慧化的生產，政府會陪同大家拚升級轉型。蔡英文也表示，未來政府有採購口罩的需求，依然會以國內口罩為優先。

蔡總統抵達後，首先聆聽順易利公司特助黃柏霖企業簡報。蔡英文致詞時表示，今天她特別來到順易利公司，感謝所有的順易利夥伴，在防疫期間的重大貢獻。在疫情爆發初期，全球口罩短缺，臺灣靠著中小產業長期累積的堅強實力和韌性，用最快的速度，共同打造了工具機國家隊跟口罩國家隊，大幅提升口罩的產能。

▲蔡英文致詞時表示，今天她特別來到順易利公司，感謝所有的順易利夥伴，在防疫期間的重大貢獻。

蔡英文說，這個成果不僅協助了第一線防疫人員以及全體民眾，也讓臺灣有能力捐贈口罩給國際夥伴。後來，國際夥伴也捐贈疫苗給臺灣，變成了「善的循環」。在這個過程中，順易利公司的夥伴還有所有口罩國家隊的成員，都是最關鍵的功臣。當時，大家從春節期間就開始趕工，真的非常辛苦，感謝大家為全國民眾全心全意的付出，也讓世界都看到臺灣團結的力量。

蔡英文指出，現在國內疫情逐漸平穩，戴口罩的規定已經陸續放寬。但是醫用口罩仍然是關鍵的防疫物資，對於重要防疫物資，我們依然希望能夠達到自給自足的目標。她說，在過去3年，疫情期間所產生的經濟需求與狀態已經開始轉變，產業要如何持續維持動能，是我們現在要做的功課。

▲蔡總統在經濟部次長陳正祺陪同下參觀廠區產線，實地了解口罩生產相關作業。

蔡英文說，她相信大家都注意到這次的特別預算中，有1筆預算專門要協助中小企業，幫助業者邁向生產智慧化跟產品差異化。透過數位轉型的力量，可以更快速、有效率地設計出多樣化而且創新的產品，也能符合更多消費者的需求。剛剛順易利的簡報當中提到很多這方面的努力，可說是產業升級轉型的典範。

蔡英文表示，為了協助更多企業共同面對疫後經濟的挑戰，也為了推動2050淨零轉型的目標，行政院和經濟部都已經推出相關計畫。在行政院規劃的「疫後特別預算」裏，經濟部也特別編列，將會投入110億元來協助製造業邁向低碳化、智慧化的生產。

▲蔡總統再次感謝所有順易利夥伴對於防疫的貢獻和付出。

蔡英文指出，「口罩產業也是輔導產業之一，我們希望透過政府的力量和業界朋友一起努力，推動口罩產業的升級轉型」。她今天希望再次強調，也再次告訴大家，口罩產業在疫後時期絕對不會孤單，政府會陪同大家拚升級轉型。她說，在疫情期間，政府徵用的口罩都是以國內生產為主。臺灣生產的口罩不但品質好、樣式多，也能符合各種消費者不同的需求。

最後，蔡總統再次感謝所有順易利夥伴對於防疫的貢獻和付出，政府也會持續推動一系列的計畫和措施來支持企業升級轉型，邁向穩健長久經營。隨後，蔡總統在經濟部次長陳正祺陪同下參觀廠區產線，實地了解口罩生產相關作業。包括總統府國策顧問洪團樟、經濟部次長陳正祺、臺灣金控董事長沈榮津、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、順易利實業有限公司董事長王薇琦、總經理黃德旺、立法委員蔡適應等亦出席是項活動。