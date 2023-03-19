盧秀燕對大位從未動念籲團結　羅智強：國民黨需要更多的盧秀燕

▲台中市長盧秀燕表示，對於總統大位從未起心動念，呼籲黨內團結，羅智強、羅友志在臉書表達對盧的肯定和感謝。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

針對2024總統大選，民進黨早已決定賴清德出戰，但國民黨卻還在內鬥，台中市長盧秀燕日前受訪時強調，她沒有起心動念，反而語重心長的說「國民黨不缺人才，缺的是犧牲自己成全別人」，文章一出，引起熱議，總統府前副秘書長羅智強在臉書表示，盧市長絕對夠資格選總統，但她以身作則，做到了成全，國民黨需要更多的盧秀燕；名嘴羅友志也感謝盧市長，原來台灣的晴空萬里，在妳身上。

盧秀燕日前接受媒體訪問時表示，各界都有勸進聲音，但她沒有起心動念，反而願意扮演團結的角色，不只國民黨，非綠陣營非團結不可，民進黨執政成績不好，未來面臨的問題比國民黨大。

盧也強調，政治人物要進要退，都要說清楚，有助團結拚勝選，至於人選，最晚不能超過6月，到7月才決定就有點勉強了，她認為明年大選主軸將是民生問題與國家安全。

台北市大安區立委參選人羅智強表示，成全，簡單2個字，12筆劃，寫來容易，做來千萬難，因為要克服的是人性，盧市長絕對夠資格、有份量選總統，但她以身作則，做到了成全，願意當在野的後盾、不選總統，成全別人，國民黨需要更多的盧秀燕，需要更多的成全。

名嘴羅友志則對於盧市長的成全表達肯定，他說，明明是王者，卻願意缺賽，把第一留給想要的人，他感謝盧市長，讓他看到這段亂流後，台灣的晴空萬里，原來在妳身上。

他並以兩句話完勝政治人物，進退要說清楚，好讓隊友團結；今年大選議題，民生跟國安。

他還批評說，當今國民黨，「進的人」義無反顧，選民卻不屑一顧，「該退的人」意在言外，吊盡胃口，還有人「不進不退：搞得滿盤皆輸。