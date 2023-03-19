10年內電價會不會大漲？　他揭「最慘情況」批：政府在騙你

▲經濟部電價費率審議會拍板平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

電價審議小組17日拍板調漲電價，平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%，引發民怨，民進黨立委鄭運鵬則表示，若以一個月700度作為標準，整體有93%用戶沒有影響。對此，媒體人黃揚明18日就大批，副總統賴清德有沒有辦法像總統蔡英文2012年的保證，10年內電價不會大漲？他直言，未來有可能是每年要漲一次，這才是台灣即將面對的困境。

針對93％用戶沒有影響一說，黃揚明18日在節目《新聞大白話》中直言，「這絕對是話術！是政府在騙你」，他指出，夏季用電比較多也比較貴，就會有影響；再來是很多的租屋族可能會面臨到，房東將屋子隔成好幾間出租，一間用兩百度電，只要四間就會超過700度，他自己就有親身經驗；最後就是工業用戶跟店家，如果用電成本上漲，店家不可能完全吸收成本，商品就會跟著漲價了，「上游的電價漲，就會影響底下的物價上漲。」

黃揚明指出，核電的紅利將隨著「非核家園」的政策在2025年結束，而核電是最便宜的電力，綠能相對成本高又不穩定，因此，他要向目前呼聲最高的總統候選人賴清德喊話，「你不能保證10年電價不大漲？」他強調，未來可能是每年都要漲一次，這才是台灣即將面臨的困境。