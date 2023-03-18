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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選策會out！國民黨提名委員會下週三成立　一定邀「這4大咖」

▲▼ 朱立倫侯友宜出席新北感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲中央提名委員會傳將列入侯友宜、蔣萬安等人。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨近日因選策會名單一事惹議，今（18）日一早秘書長黃健庭則宣布，將立即停止該組織運作。據了解，藍營內部現在已在統整「中央提名委員會」，這週將開始徵詢，下週三將提名中常會通過。而這次名單也將列入國民黨新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與桃園市長張善政等人。

國民黨中常會15日通過選策會名單後，其中成員曾渉及賄選與炒股爭議，引發黨內外撻伐，侯友宜更罕見在臉書發文「反黑金復辟」。面對外界議論，國民黨祕書長黃健庭今召開臨時記者會宣布，將終止選策會運作，回歸提名機制，由黨內幕僚機構提出建議，再送到由主席召集的中央提名委員會審核，而該委員會也會邀請縣市長在內的重要意見領袖參與。

據了解，國民黨主席朱立倫目前已開始籌組提名委員會，並對成員發出邀請，且確定的是侯友宜、蔣萬安、盧秀燕、張善政都將入列。有知情人士指出，這次選策會會有這麼大的風波，侯可說是相當關鍵的一人，現在請侯一起來承擔，似乎說得過去，不過現在都是徵詢階段，還未得到回應。

而侯友宜今早上受訪時被問到提名委員會一事，他也回應，不管用什麼方式，只要清新、改革、符合人民期待他都樂見，也「願意一起面對」。

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