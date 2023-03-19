幕後／大刀闊斧！誠信條款攪動綠營選情　初選「一級戰區」變數多

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對2024立委選戰，民進黨將從明天起至24日辦理立委初選登記，黨主席賴清德日前祭出 「誠信條款」，除艱困選區以及沒有現任黨籍立委選區外，不建議現任議員參選立委，進而牽動各地選戰佈局。據了解，部分選區的挑戰者早早表態，其中北市松山信義選區、新北第三選區、桃園第一、第四選區、台中第六選區、台南第一選區、高雄第六選區以及屏東第二選區競爭尤為激烈。

由於即將進入黨內立委初選階段，有志參選者已積極到基層拜票，在北市松信區部分，上回挑戰現任立委費鴻泰失利的許淑華此番捲土重來，另外，議員洪健益、北市黨部主委張茂楠也積極爭取，但上屆許淑華在該區衝出綠營歷屆最高得票率，讓該選區不符合黨內認定的艱困選區，可能要由初選定勝負。

新北選區同樣詭譎，三重民進黨立委余天傾向不競選連任，同屬正國會的前議員李坤城、英系議員彭佳芸、蘇系議員李余典都有意爭取，形成三派系對決局面。李坤城是前任議員，沒有誠信條款問題，但彭佳芸與李余典為現任議員，是否會被約束參選，也對初選投下變數。

另外，去年就放棄爭取議員連任的何博文動向也備受關注，新北各選區、甚至不分區立委提名都成為潛在選項，也有黨政人士透露，新北市會是黨主席賴清德佈局一大亮點。

桃園第一選區部分，前立委黃適卓、前議員郭麗華都有意爭取，而該選區現任立委鄭運鵬則傳出被安排至不分區，對此，鄭運鵬表示，支持黨中央所有做法。對於黨內同志挑戰，鄭坦言，這代表去年敗選沒有讓基層失去信心，鼓勵年輕一代來參與政治，有更多人參與甚至是挑戰他都是好現象。

在桃園第四選區，前民進黨立委鄭寶清上次慘敗國民黨立委萬美玲，之後更退黨參選2022桃園市長，此次立委初選競爭尤其激烈，前立委余宛如早早表態參選，前議員范綱祥、議員落選頭蕭立妍也有意爭取。

台中部分，在第五選區，基層實力雄厚的前議員賴佳微有意挑戰現任立委莊競程，不過她也表示不排除挑戰其他艱困選區。第六選區部分，在現任立委黃國書「三退宣言」後，議員江肇國、黃守達都有意爭取。

江肇國指出，尊重黃國書的決定，也強調如黃所說的團結、守住這一席最重要，他會加強走訪地方，聽取地方聲音，是否參選，將在3月22日前做出決定。

黃守達則回應，要與黃國書討論，也認為民進黨若要守住中西東南區本土派關鍵一席，無論扮演什麼角色，都不可能、也不應該排除黃國書，只要能夠勝選、團結，他不排斥任何可能的組合。

台南部分，前觀旅局長郭貞慧有意挑戰現任立委賴惠員，郭貞慧強調，她響應賴清德「不會有現任優先」的號召，初選是競爭不是鬥爭，民進黨要讓選民看到改革的決心。

在高雄，即便黨內已經通過「誠信條款」，湧言會議員黃秋媖仍堅持投入選戰，挑戰現任立委邱志偉。湧言會派系人士坦言，看起來黃秋媖會選到底，既然勸不下來就切割，對派系政治來講，這已經是很重的一拳，但畢竟這是一個原則性的宣誓，黨已經這樣講了，湧言會的立場也是支持。

該人士直言，派系規範沒有黨那麼嚴格，所以沒有開除問題，但既然湧言會已經直接宣布，這對她初選已經很傷，也不會有大咖去站台，手刃小雞是很痛苦的，但這是大局的問題。

在宜蘭，則傳出前宜蘭市長江聰淵、宜蘭小英之友會前主委黃建財都有意挑戰現任立委陳歐珀，對此，陳歐珀表示，尊重每個人參選的權利，希望彼此公平競爭、爭取選民認同。

而原先是綠營票倉的屏東縣在九合一大選後似乎重新洗牌，也讓更多人磨刀霍霍、準備挑戰現任立委，在第二選區，現任無黨籍立委蘇震清上屆在民進黨禮讓下當選，而此次民進黨屏東縣黨部主委許展維已經高掛看板、躍躍欲試，展現強烈企圖心，不分區立委莊瑞雄也傳出可能回鍋參選區域立委，讓選情更加詭譎。