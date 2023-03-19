英國、巴拉圭國會議員今訪台　外交部誠摯歡迎

▲台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）率團訪台。（圖／翻攝自Facebook／Bob Stewart）

記者呂晏慈／台北報導

外交部19日表示，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）應我政府邀請，訂於3月19日至24日率團訪問台灣，本團是自上年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，外交部表達誠摯歡迎；此外，南美洲友邦巴拉圭共和國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦應邀於3月19日至23日率領跨黨派議員團來台訪問。

外交部說明，史都華規劃於3月19日至24日率團訪問台灣，成員包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP)、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP)、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄，並分別接受立法院院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。訪團也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪我國文經設施。訪問團成員將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與我國行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

外交部指出，此行為史都華主席第二次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助我甚力，包括上年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

外交部強調，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係；台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

▲外交部大門口展示友邦巴拉圭國旗（右二）。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，外交部今天說明，亞諾夫婦應邀於3月19日至23日率領跨黨派議員團來台訪問，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，此行為亞諾參議員夫婦首度訪台，訪團在台期間將拜會游錫堃、吳釗燮並接受外交部次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部介紹，亞諾參議員擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。此外，席爾瓦參議員及雅薇諾眾議員均為我國堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。

外交部說明，繼本年1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，亞諾參議員此次率團來訪，再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持。訪團此行將有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。