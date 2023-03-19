　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

▲▼賴清德前往民進黨登記總統提名初選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德將代表民進黨角逐2024總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德將代表民進黨競逐2024總統大位，旅居在海外的台灣僑民於紐約當地時間18日中午舉行「海外信賴後援會」成立記者會，現場來自醫界、商界要角雲集，紛紛表達對於賴清德的期許，強調他是美國可信賴的總統人選，並期待賴清德順利當選下一任中華民國台灣的總統。據悉，該後援會由僑界人士自主發起，將持續規劃前往其他地區舉辦相關活動。

▲▼旅居在海外的台灣僑民於當地時間周六在紐約舉行「海外信賴後援會」成立記者會。（圖／海外信賴後援會提供）

▲台灣僑民舉行「海外信賴後援會」成立記者會。（圖／海外信賴後援會提供）

台灣人公共事務會（FAPA）前會長、醫師樊豐忠表示，賴清德是美國可以信任的候選人，並暗指有人對國際情勢認識不清楚，有的政黨一旦執政以後，有可能又恢復和中國統一的步伐，完全違背台灣住民的利益，也違背了美國在台海維持台海和平的努力；民進黨美東黨部前主委、醫師賴弘典也說，民進黨繼續執政，才能繼續維持台灣民主經濟繁榮及兩岸的和平隱定，「我們都希望和平，不要戰爭，也了解只有備戰才能避戰的正途」。

醫師王政卿直言，台灣需要一位能繼續維護民主、自由，維護台灣免受中共統治的領導人，賴清德從政以來，拒絕進入「黑金」台南議長的議會，最近處理正副議長選舉涉賄案，展現務實、大刀闊斧改革的精神，讓外界見到他確實是一位有能力、有手腕的領導人。

來自商界的北美州台灣商會聯合總會副會長江俊霖表示，為什麼可以將台灣經濟發展的重任，安心地交給賴清德來承擔？因為台灣需要的是有尊嚴地和各國互通有無、進行商業合作，而賴清德擔任台南市長任內，積極推展與海外其他城市成為姐妹市，讓海外僑商們可以拓展商業管道，與其他國家的市場進行更緊密的連結，也發揮台灣商界在海外的影響力，「今天代表商業界站出來支持賴主席參選總統，讓台灣繼續在國際間佔有一席之地，也讓國際市場看見我們台灣人堅強的經濟實力」。

世界台商會幹事長彭良治補充，他一直支持總統蔡英文，這次也會繼續支持民進黨的候選人，賴清德是一位清廉、正直、愛民、愛鄉土的政治家，相信在他的領導下，將繼承前總統李登輝、陳水扁，以及蔡英文任內自由民主、愛鄉土的執政軌跡、帶領台灣走向一個更光明、燦爛的未來。

海外信賴後援會亦發表「 我們在海外挺台灣，一起TEAM TAIWAN！」聲明，全文如下：

民進黨黨主席、現任副總統賴清德先生於15日完成登記，並即將成為民進黨提名的總統候選人。
賴清德成長在一個貧苦單親的家庭，當上了醫生之後，勵志參政來幫助更多的人。從國大，立委，市長，行政院長和副總統，經歷和歷練最完整。也培養和維持他從政以來與民進黨同樣堅持的「清廉，勤政，愛鄉土」的主張。
對此賴清德先生的參選，吾等表示全力支持，同時也號召海外僑胞一起支持賴清德先生參選中華民國台灣的總統。
賴清德先生對於能源和科技的知識豐富完整，特別在半導體方面。對於經濟開發和照顧弱勢很用心。他對於兩岸關系的認知：中華民國台灣是一個獨立國家和中國互不隸屬，亦是台灣的主流民意。
美國國務卿布林肯去年年底表示中共在改變台海的和平現狀。前國務卿龐培歐也認為習近平比希特勒還危險，野心更大。台灣如果淪為中國的一部分，直接構成威脅到世界的安全。賴清德在維護台灣主權上，從未退縮，是一個可以信賴的領導人。
即將代表民進黨參加2024年總統大選的賴清德，堅持從政理念，負責任，不畏艱難，不作短線操作是我們支持的對象。在這個中共霸權向外擴張的時候，賴清德先生絕對是中華民國台灣總統的不二人選。
我們也要呼應賴清德先生在參選時講的挺台灣，我們都是Team Taiwan的一員，我們要一起把台灣建設成自由世界的MVP。請全球僑胞一起加入我們的行列，一起挺台灣！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日月潭「神秘黑洞」出現！　蓄水量再降
Rosé台上辣舞險走光！　小可愛突移位
科技男年收200萬！　相親2女卻被打槍
細肩妹高舉手機直播BLACKPINK　丫頭被擋還遭嗆：閉嘴
Jennie高雄唱完PO內衣辣照！　秒吸400萬讚
五月天怪獸也朝聖BLACKPINK！　網虧：知道票多難搶了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

分析／「提名委員會」如燙手山芋？　朱立倫拋給侯友宜的難題怎解

美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

那些年一起排的隊！王鴻薇貼4大「排隊盛況」　網淚：真的好辛苦

傳「青年購屋積金」政策喊卡　林右昌駁：配套研議中

英國、巴拉圭國會議員今訪台　外交部誠摯歡迎

紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

盧秀燕對大位從未動念籲團結　羅智強：國民黨需要更多的盧秀燕

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

分析／「提名委員會」如燙手山芋？　朱立倫拋給侯友宜的難題怎解

美麗島公布2024最新民調　吳子嘉分析：侯柯配還是輸給賴清德

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

那些年一起排的隊！王鴻薇貼4大「排隊盛況」　網淚：真的好辛苦

傳「青年購屋積金」政策喊卡　林右昌駁：配套研議中

英國、巴拉圭國會議員今訪台　外交部誠摯歡迎

紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

盧秀燕對大位從未動念籲團結　羅智強：國民黨需要更多的盧秀燕

日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

「19種眼睛狀態」看健康！眼袋明顯恐1功能有問題　眼白黃＝肝異常

洋基傳好消息！　6年49億新強投羅丹復原進度良好

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

私藏大谷翔平一舉一動筆記本　達比修有澄清了

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

月底了盆栽老是光禿禿　撞見拉拉「改吃素」媽笑：原來兇手是你

連假出門別擔心！東森寵物希臘風溫馨住宿　讓毛孩安心等主人回家

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

分析／「提名委員會」如燙手山芋？　朱立倫拋給侯友宜的難題怎解

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

公教退撫新制7月上路　林濁水見「缺口」批：年改成果被澎風美化

郭台銘再談缺蛋　可喝牛奶代替

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

宏都拉斯為何想與台斷交？　王浩宇曝馬英九任內埋下導火線

幕後／大刀闊斧！誠信條款攪動綠營選情　初選「一級戰區」變數多

反擊李正皓「我跟他不同等級」　陳玉珍：搞不清大陸體系請做功課

國民黨選策會喊卡　朱侯競合矛盾待解

戰2024宣言來了？　侯友宜今再談兩岸：國民都希望台海局面穩定

豆奶多到送國軍？　他揭台灣農業補助「奇妙之處」：養出一堆禿鷹

10年內電價會不會大漲？　他揭「最慘情況」批：政府在騙你

綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

王婉諭：民進黨弄臭「抗中保台」

徐巧芯合體館長直言國民黨「不想被統一」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

更多熱門

相關新聞

透納逆轉滿貫砲　美國前進4強

透納逆轉滿貫砲　美國前進4強

世界棒球經典賽8強賽19日（台灣時間）美國與委內瑞拉交手，爭取最後一張四橋賽門票，7局下靠T.透納（Trea Turner）轟逆轉滿貫砲，以9比7獲勝，拿下最後一張四強門票。

盧秀燕籲團結　羅智強：國民黨需要更多的盧秀燕

盧秀燕籲團結　羅智強：國民黨需要更多的盧秀燕

台海衝突挺美換潛艦？　澳防長澄清

台海衝突挺美換潛艦？　澳防長澄清

10年內電價會不會大漲？　他揭「最慘情況」批：政府在騙你

10年內電價會不會大漲？　他揭「最慘情況」批：政府在騙你

呂秀蓮：凝聚台灣共識　廢止九二共識

呂秀蓮：凝聚台灣共識　廢止九二共識

關鍵字：

賴清德民進黨蔡英文2024總統大選美國台灣

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面