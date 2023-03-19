紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

▲賴清德將代表民進黨角逐2024總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德將代表民進黨競逐2024總統大位，旅居在海外的台灣僑民於紐約當地時間18日中午舉行「海外信賴後援會」成立記者會，現場來自醫界、商界要角雲集，紛紛表達對於賴清德的期許，強調他是美國可信賴的總統人選，並期待賴清德順利當選下一任中華民國台灣的總統。據悉，該後援會由僑界人士自主發起，將持續規劃前往其他地區舉辦相關活動。

▲台灣僑民舉行「海外信賴後援會」成立記者會。（圖／海外信賴後援會提供）

台灣人公共事務會（FAPA）前會長、醫師樊豐忠表示，賴清德是美國可以信任的候選人，並暗指有人對國際情勢認識不清楚，有的政黨一旦執政以後，有可能又恢復和中國統一的步伐，完全違背台灣住民的利益，也違背了美國在台海維持台海和平的努力；民進黨美東黨部前主委、醫師賴弘典也說，民進黨繼續執政，才能繼續維持台灣民主經濟繁榮及兩岸的和平隱定，「我們都希望和平，不要戰爭，也了解只有備戰才能避戰的正途」。

醫師王政卿直言，台灣需要一位能繼續維護民主、自由，維護台灣免受中共統治的領導人，賴清德從政以來，拒絕進入「黑金」台南議長的議會，最近處理正副議長選舉涉賄案，展現務實、大刀闊斧改革的精神，讓外界見到他確實是一位有能力、有手腕的領導人。

來自商界的北美州台灣商會聯合總會副會長江俊霖表示，為什麼可以將台灣經濟發展的重任，安心地交給賴清德來承擔？因為台灣需要的是有尊嚴地和各國互通有無、進行商業合作，而賴清德擔任台南市長任內，積極推展與海外其他城市成為姐妹市，讓海外僑商們可以拓展商業管道，與其他國家的市場進行更緊密的連結，也發揮台灣商界在海外的影響力，「今天代表商業界站出來支持賴主席參選總統，讓台灣繼續在國際間佔有一席之地，也讓國際市場看見我們台灣人堅強的經濟實力」。

世界台商會幹事長彭良治補充，他一直支持總統蔡英文，這次也會繼續支持民進黨的候選人，賴清德是一位清廉、正直、愛民、愛鄉土的政治家，相信在他的領導下，將繼承前總統李登輝、陳水扁，以及蔡英文任內自由民主、愛鄉土的執政軌跡、帶領台灣走向一個更光明、燦爛的未來。

海外信賴後援會亦發表「 我們在海外挺台灣，一起TEAM TAIWAN！」聲明，全文如下：

民進黨黨主席、現任副總統賴清德先生於15日完成登記，並即將成為民進黨提名的總統候選人。

賴清德成長在一個貧苦單親的家庭，當上了醫生之後，勵志參政來幫助更多的人。從國大，立委，市長，行政院長和副總統，經歷和歷練最完整。也培養和維持他從政以來與民進黨同樣堅持的「清廉，勤政，愛鄉土」的主張。

對此賴清德先生的參選，吾等表示全力支持，同時也號召海外僑胞一起支持賴清德先生參選中華民國台灣的總統。

賴清德先生對於能源和科技的知識豐富完整，特別在半導體方面。對於經濟開發和照顧弱勢很用心。他對於兩岸關系的認知：中華民國台灣是一個獨立國家和中國互不隸屬，亦是台灣的主流民意。

美國國務卿布林肯去年年底表示中共在改變台海的和平現狀。前國務卿龐培歐也認為習近平比希特勒還危險，野心更大。台灣如果淪為中國的一部分，直接構成威脅到世界的安全。賴清德在維護台灣主權上，從未退縮，是一個可以信賴的領導人。

即將代表民進黨參加2024年總統大選的賴清德，堅持從政理念，負責任，不畏艱難，不作短線操作是我們支持的對象。在這個中共霸權向外擴張的時候，賴清德先生絕對是中華民國台灣總統的不二人選。

我們也要呼應賴清德先生在參選時講的挺台灣，我們都是Team Taiwan的一員，我們要一起把台灣建設成自由世界的MVP。請全球僑胞一起加入我們的行列，一起挺台灣！