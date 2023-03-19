宏都拉斯為何想與台斷交？　王浩宇曝馬英九任內埋下導火線

▲ 宏都拉斯國旗（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

我友邦宏都拉斯有意與中國建立正式關係事宜，對此，外交部強調會持續加強溝通。民進黨前桃園市議員王浩宇指出，這次導火線為宏都拉斯的「帕圖卡三號水力發電廠」，陳水扁總統任內承諾協助完成，但到了馬英九政府執政，「某黨立委極力反對」，造成這件事胎死腹中，也讓本來非常親台、曾經在聯合國大會多次幫台灣以「台灣共和國」護航的前總統賽拉亞家族，包含現任總統卡蕬楚因此不滿台灣。

王浩宇說，陳水扁曾答應宏都拉斯合作興建「帕圖卡三號水力發電廠」，雙方簽訂合作備忘錄，且陳水扁訪宏國時也承諾「台灣政府一定會協力完成帕圖卡三號水力發電廠計畫」，但後來馬英九上台，有立委極力反對，認為兩岸外交休兵不用花錢鞏固外交刪除預算，因此「帕圖卡水力發電廠」最後在中國資金協助下完成，就是這次斷交的最重要導火線。

根據《中央社》報導，當時因面對金融海嘯、經濟蕭條，加上台電虧空，「帕圖卡三號水力發電廠」預算未獲立院通過而撤銷。台電駐宏國電力技術團在「公務出國報告資訊網」的報告指出，中國因「帕圖卡三號水力發電廠」在宏都拉斯影響力漸增。

外交部日前表示，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

《路透社》引述知情人士消息指出，美國目前正試圖阻止宏都拉斯轉向中國，因為還沒簽署正式協議，所以一切都還有轉圜的可能性。