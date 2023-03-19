長年兵源不足！　楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」拚外交

▲楊敏盛(右)籌組「圍棋扶輪社」拚外交。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為了解決長年參加台、日、韓三國扶輪圍棋友誼賽，兵源不足的問題，曾任國際扶輪台灣總會長的敏盛醫療集團總裁楊敏盛熱心籌組成立「圍棋扶輪社」。楊敏盛說，在各路人馬紛紛表示支持，陸續召開多次籌備會，及母社桃園扶輪社力挺，首創的圍棋扶輪社發起成員已逾30人，歡迎熱愛圍棋人士加入，一起以圍棋做外交。

▲下圍棋可以培養專注力和應變的能力。（圖／擷取自桃園市圍棋協會臉書）

楊敏盛18日說：下圍棋可以培養專注力和應變的能力，而人生如同棋局，總會遇到各種始料未及的挫折，以執著堅持的目標坦然面對，是非成敗本是世間常事，不求事事如意，但求無悔，認真把握當下，即是面對生活最好的心態。

國際扶輪是全世界扶輪社的聯合團體，分佈在全世界2002多個國家地區、由各行各業的熱心傑出人士所成立數萬個社團，主要是提供環境保護、關懷弱勢等各種公益服務。楊敏盛於1975年9月19日加入了桃園扶輪社迄今已48年，有感參與扶輪社學習成長獲益良多，1987年擔任社長，1996擔任了國際扶輪3490地區總監(基隆、宜蘭、新北、桃竹苗等)，2015年出任台灣總會的理事長。