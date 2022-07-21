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楊敏盛院慶公開力挺張善政　卻致贈敏盛獎章感謝貴人鄭文燦

▲楊敏盛47週年院慶公開力挺張善政

▲楊敏盛47週年院慶公開力挺張善政。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛醫療集團20日在「敏盛智慧醫療城」、溫馨慶47年院慶。總裁楊敏盛表示，敏盛醫療體系一路走來，遇到許多挫折，感恩有貴人相助；而今日院慶他特別邀請國民黨桃園市長參選人張善政參加，因為過去8年鄭文燦市長立下非常高的門檻，使國民黨面對年底選戰相當艱困，但他對張善政充滿信心，籲請大家支持張善政，帶領桃園前進。

▲楊敏盛47週年院慶公開力挺張善政

▲張善政肯定楊敏盛長年對於桃園醫療服務的奉獻。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政肯定楊敏盛長年對於桃園醫療服務的奉獻，並感謝楊總裁於年底市長選戰，全力相挺。曾任立委的楊敏盛，2016年國民黨在桃園淪為完全在野時，眼見桃園市黨部主委職務，陷入4個多月難產，楊敏盛當年以76歲年齡接任主委，贏得黨內人士敬重。因此，公開力挺張善政，外界雖不意外，但面對完全執政的民進黨，以及強力輔選林智堅的鄭文燦市長，暗自佩服楊敏盛對國民黨的忠誠與無比勇氣。

▲楊敏盛47週年院慶公開力挺張善政

▲桃園敏盛醫療集團溫馨慶47年院慶。（圖／記者楊淑媛攝）

楊敏盛表示，敏盛創立47年，除全體敏盛人堅守崗位，克盡職守，為鄉親的健康把關；在關鍵時刻總有貴人適時出現，幫助敏盛在大風大浪間穩健前進；因此在今日的院慶中，特別製作了四面敏盛獎章，頒給四位貴人（呂鴻基教授、李源德教授、許盛信副董事長及鄭文燦市長），以表達他們多年來對敏盛的卓越指導與貢獻的尊崇與感激。

▲楊敏盛47週年院慶公開力挺張善政

至於鄭文燦市長並未出席院慶，而是由代表鄭市長到場的副市長李憲明受獎。李憲明表示：敏盛醫療體系多年來，承擔大桃園地區急重症醫療及防疫的任務，這是私人醫療機構在有限的資源下，不斷累積優質服務，取得民眾信賴，逐步成長為健康產業的成功範例。

敏盛醫療集團今日舉辦院慶的「敏盛智慧醫療城」，位於桃園區民生路上，於桃園火車站附近，是該醫療體系相關企業盛弘醫藥，今年初砸下近12億元買下桃園翰品酒店後，4月間正式完成產權點交。未來將著手把該酒店改造成智慧醫療城，以資通訊技術（ICT）運用於醫療照護，提供趨向個人化的醫療或健康管理服務的Smart Care，由20位菁英醫師進駐。

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