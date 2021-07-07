桃園712解封否？　醫界大老：已具備3條件迎接與新冠和平共存

▲楊敏盛認為，75歲以上的市民大致已在接種站完成疫苗施打。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

712要不要解封，攸關百業的生存與景氣振興，廣受各方議論！桃園敏盛醫療體系總裁、醫界大老楊敏盛於臉書發文指出，桃園目前已具備3個提早解封的條件，市長鄭文燦可以勇於承擔，撤消三級警戒！楊敏盛認為，解封後即使有少數人不幸染疫，也是像得到流感一般，適度的調養與治療，很快可以治癒，大家可以迎接與新冠共存的時代。

楊敏盛認為，桃園目前已具備3個提早解封的條件，分別是：(1).75歲以上的市民疫苗施打已經大致完成。(2). 連日新增確診都僅有零星的個位數。(3).淪陷的幾個重要醫療機構已先後歸隊。

楊敏盛同時稱許目前桃園市民，每天呼吸的空氣已相對乾淨，200多萬市民已經有能力與病毒和平共存，為政者在防疫與經濟發展間尋求最佳時機，實施最有利政策，是全體市民最殷切的期盼，請英明的鄭市長當機立斷送給市民一個最大的紅包，讓市民及早恢復正常的生活，也讓備極艱辛的醫護人員獲得喘息。

而也許有人說星星之火可以燎原，有人說一粒老鼠屎壞了一鍋粥！但楊敏盛強調，身為一個上醫，在上述3條件俱足下，即使有少數人不幸染疫，也是像得流感一般，適度的調養與治療，很快可以治癒，平安返家，無需過分擔心，深信桃園市民已經可以迎接與新冠共存的時代。

▶激殺2.8折！賣超好的「卸妝神水」每瓶才283元 全臉適用同時保養