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暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

▲有朋自遠方來，台南市長黃偉哲準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐培歐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有朋自遠方來，台南市長黃偉哲準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐培歐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國前國務卿龐培歐將於2日晚間偕夫人抵台展開為期4天的訪問，台南市長黃偉哲在獲悉後，立刻準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐培歐，希望龐培歐一抵達台灣，就能品嘗到來自台南的甜蜜滋味，感受慷慨好客的台南人對於有朋自遠方來的盛情款待。

▲有朋自遠方來，台南市長黃偉哲準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐培歐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，龐培歐前國務卿向來鼎力支持台灣，在他擔任國務卿任內，通過許多對台美關係穩健發展深具意義的重要政策跟法案，他在卸任後，依然持續為台灣發聲，力挺台灣、力挺自由民主，對於這樣一位跟台灣志同道合的好朋友來訪，當然要拿出台南最引以為傲的特產來款待，在龐培歐訪台的新聞曝光後，市府也接到熱心市民連繫希望送禮給他，再再展現出台南市民的熱情，基於各方考量，因此決定由市長代表全體台南市民贈禮，表達台南人的歡迎之意。

黃偉哲進一步指出，台南果乾跟龐培歐大有淵源，早在去年4月，龐培歐就曾在推特上傳一張他邊玩西洋棋邊享用台南鳳梨乾的照片，掀起一股吃台南鳳梨乾、挺自由、挺民主的熱潮，這次龐培歐親自來到台灣，特別再準備同款果乾送給他。

▲有朋自遠方來，台南市長黃偉哲準備好一箱台南出產的鳳梨乾與芒果乾，請負責接待的外交部協助轉致龐培歐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從新聞中看到龐培歐最近瘦身有成，這些果乾選用最好的台南水果用低溫烘烤製成，保留了豐富的營養素跟自然滋味，健康又安全，可以安心享用。

龐培歐是美國重量級政治人物，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局（CIA）局長及聯邦眾議員等要職，長年持挺台、友台的堅定立場，他此次的來訪，可充分展現台美緊密友好關係。

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