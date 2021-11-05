送暖！桃園藍營為朱立倫加油　期團結重新壯大

▲楊敏盛(左)期黨主席朱立倫帶領國民黨重新壯大。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

力挺前主席朱立倫重掌國民黨主席重任，國民黨桃園市黨部前、現任主委楊敏盛、邱奕勝邀請新任黨主席朱立倫到桃園，和黨籍各級民代、新任黨代表等相關人士座談。楊敏盛說：蔡英文以強大民意做後盾，執政越走越集權，國民黨如何展現在野制衡力量，此時此刻，給朱主席的送暖很重要，而更重要的是讓黨重新壯大。

▲國民黨桃園市黨部前、現任主委楊敏盛、邱奕勝(左三、左二)籲黨員們，在黨再造與壯大的道路上，大家有錢出錢有力出力。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

楊敏盛說，民進黨蔡政府上台以來，去中謀獨，把台灣推向戰爭邊緣，使台海成為國際最敏感的火藥庫，種種乖張措施，相信大家都憂心忡忡！尤其借轉型正義，把國民黨打趴在地，否定了國民黨建黨百餘年，建國抗戰及在台灣70多年來，帶領台灣經濟起飛、教育普及民主開放的豐功偉業，遂行其一黨獨大、恣意妄為的行徑，令人無法認同。

對於國民黨在最低盪之際，桃園人子弟朱立倫挺身而出，肩負起國民黨再造的重責大任，過程的艱辛是創黨以來所僅見。楊敏盛自許讓他這位老黨員在此時此刻，自覺不能只為壁上觀，籲請更多黨員為朱主席送暖加油，當朱主席的後盾，在黨的再造與壯大的道路上，有錢出錢有力出力，攜手並肩埋頭前進，不達目標不止息。

曾任立委的楊敏盛是敏盛醫療集團總裁，2016年國民黨在桃園淪為完全在野，桃園市黨部主委無人有意願接任時，當年的他以76歲的年紀，取得家人全力支持，接任桃園市黨部主委職務。