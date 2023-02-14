打造桃園大未來　楊敏盛拜會張善政提出「十項市民的願望」

▲楊敏盛(右)拜會張善政提出「十項市民的願望」。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

前立委、桃園敏盛醫療集團總裁楊敏盛14日拜會市長張善政，以「老市民的願望」向張市長提出十項建設建言指出，這些想法在過去八年市長鄭文燦主政期間，都沒有機會面呈，只看著時間一分一秒流失，鄭市長施政小確幸不斷，大未來卻從未與聞，如今學工程的張市長上任，提出多年來盤旋在心中的念頭，供市政建設參考。

楊敏盛於臉書Po出拜會過程，以及提出的十項建設建言，受到網友熱議，紛紛按讚，其提出的建言如下：

一、行政中心遷建，給直轄市一個有尊嚴、有氣質的面貌，並帶動市政建設的均衡發展。

二、石門水庫清淤、填海、造陸，給中油煉油廠一個新家，還虎頭山一個完整的全貌。

三、闢春日路為100米寬的迎賓大道，帶動五百戶都更，展現直轄市的風貌。

四、建雙巨蛋，培養各級運動人才，到國際上爭勝爭光。

五、海岸風景區的規劃，淡水漁人碼頭、梧棲觀光漁港都是值得效法的建設。

六、寬列青年局預算，四年三百億，獎勵青年男女結婚生

子、成家立業，帶動風潮，解決少子化的國安問題。

七、成立市立交響樂團及國家音樂廳，提升文化水平。

八、加強各學校雙語教學，使人人在國際上能暢所欲言。

九、建設後花園、復興區溪口台地，適度解編，招商建大飯店，留住觀光人潮。

十、市地重劃，減少農地佔比，改善農村面貌。

楊敏盛除了對張市長願以行政院院長之尊，到桃園來服務桃園鄉親的熱情表達敬意和感謝之外，還用了將近一個小時的時間，提出多年來上述盤旋在心中的建設，對於張市長耐心聆聽，性情中人的楊敏盛私下表示，多年願望終得舒發，怎一個「爽」字了得！