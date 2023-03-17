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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李大維：期待大陸走出舊框架　務實看待兩岸關係

▲▼李大維當選海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲李大維上任已滿一個月。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長李大維上任已滿一個月，他17日引用唐詩《次北固山下》中的「潮平兩岸闊，風正一帆懸。」詩句，期待中國大陸新的領導團隊能以更開闊的心胸走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維來看待兩岸關係，讓兩岸一起促進健康有序的交流往來。

李大維當天出席了海基會第11屆董監事會第8次聯席會議，他在開場致詞時提到，到任一個多月以來，他深深感受到海基會的同仁辛苦的付出，包含文件驗證、證件逾期，還有急難救助等各種業務，可以說是不分晝夜，同仁都是以親切的態度來協助兩岸民眾解決問題。

李大維指出，疫情趨於和緩，海基會接下來將主動出擊，接觸更多台商、台生、陸生、陸配，「我們會深切了解他們的需求，積極了解他們的問題，同時讓社會大眾更加認識海基會的服務工作，對海基會的努力更為有感。」

▼「小三通」已開放客運中轉。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

李大維說，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻，他跟秘書長邱垂正上任以來，積極彙整各方面意見，提交給決策單位參考，「上周四陸委會宣布恢復10個兩岸定期航點，以及13個包機航點，昨天也宣布開放小三通客運中轉，相信未來兩岸交流趨向於正常化，應該指日可待。」

不過，李大維也提到，2019年八月份以來，陸方禁止陸客自由行，以及2020年4月份暫停學位生來台就學，這些被陸方片面中斷的交流，到目前還沒有恢復。

李大維強調，「對等互惠」一項都是兩岸互動的準則，如今是三月春暖花開的季節，也適逢大陸兩會剛結束，他引用唐詩「潮平兩岸闊，風正一帆懸。」期待大陸新的領導團隊能夠以更開闊的心胸走出舊框架，以務實不帶政治前提的思維來看待兩岸關係，讓兩岸一起來促進健康有序的交流往來。

李大維引用的詩句出自唐朝詩人王灣的作品《次北固山下》，值得注意的是，大陸國家主席習近平2017年12月29日出席全國政協新年茶話會時，也曾在致詞中引用此詩句，並強調，「新時代中國特色社會主義的航線已經明確，中華民族偉大復興的巨輪正在乘風破浪前行。」

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