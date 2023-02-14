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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李大維獲選海基會董座　盼陸「以民為念」讓兩岸兩會恢復溝通

▲▼李大維當選海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲李大維（左）回任海基會董事長，與代理董事長許勝雄（右）交接。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統府前秘書長李大維14日獲推選為海基會董事長，他表示，海基、海協兩會的交流機制建立不易，若長期停滯，對兩岸人民都是莫大損失，希望大陸方面能夠「以民為念，人民優先」，讓兩會共同秉持最大誠意與善意務實溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。

海基會當天召開了第11屆董監事第1次臨時聯席會議，推選李大維為新任海基會董事長，並通過邱垂正擔任秘書長的人事案。

李大維在致詞時表示，隨著疫情趨緩，兩岸人民的往來會更加頻密，期待海基會與海協會的互動可以更緊密，強化合作，務實解決雙方民眾遭遇的各項問題，兩岸兩會也可逐步展開互訪，促進交流，「海基會也希望能及早赴陸，實地走訪在陸國人，處理台商以及國人的各項需求。」

李大維提到，兩岸開放交流35年以來，雖然歷經波折起伏，但營造一個和平穩定、安居樂業的環境，是兩岸人民始終不變的願望也是最大的期盼，只要兩岸能用更寬廣的心胸與智慧，自然就可以「逢山開路，遇水架橋」化解阻力。

▼李大維（右）回任海基會董座、邱垂正（左）接海基會秘書長。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼李大維當選海基會董座、邱垂正接秘書長。（圖／記者蔡紹堅攝）

李大維指出，海基會就是實踐和平與穩定的一股重要力量，「很榮幸再次受蔡總統委以重任，有機會為兩岸關係盡一己之力，定當全力以赴，承擔挑戰，並站在增進兩岸人民利益與福祉的原則下，處理兩岸交流議題。」

李大維強調，海基、海協兩會的交流機制建立不易，若長期停滯，對兩岸人民都是莫大損失，希望大陸方面能夠「以民為念，人民優先」，讓海基、海協兩會共同秉持最大誠意與善意，就涉及雙方關切的議題，務實溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。

李大維還說，展望未來，海基會將一如既往，在政府的授權下，務實面對及妥善處理兩岸關係，精進服務工作，以達成民眾及國際社會的期待。

▲▼李大維當選海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）

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