李大維盼海基、海協恢復聯繫　國台辦：堅持「九二共識」就可以！

▲李大維當選海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡儀潔、蔡紹堅／北京－台北連線報導

海基會新任董事長李大維日前表示，海基會與對岸海協會之間的交流機制建立不易，期待兩會可以恢復溝通，並逐步展開互訪。對此，中國大陸國台辦22日回應，只要海基會向海協會確認堅持「九二共識」，那兩會的協商和聯繫機制就可以恢復。

國台辦發言人朱鳳蓮提到，海協會與海基會的協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜，「機制中斷停擺六年多，其中原因眾所周知。」

朱鳳蓮強調，陸方的態度是明確的、一貫的，「只要海基會得到授權，向海協會確認堅持『九二共識』這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



李大維14日獲推選為海基會董事長，他在致詞時表示，隨著疫情趨緩，兩岸人民的往來會更加頻密，期待海基會與海協會的互動可以更緊密，強化合作，務實解決雙方民眾遭遇的各項問題，兩岸兩會也可逐步展開互訪，促進交流，「海基會也希望能及早赴陸，實地走訪在陸國人，處理台商以及國人的各項需求。」

李大維還說，海基、海協兩會的交流機制建立不易，若長期停滯，對兩岸人民都是莫大損失，希望大陸方面能夠「以民為念，人民優先」，讓海基、海協兩會共同秉持最大誠意與善意，就涉及雙方關切的議題，務實溝通，一起為兩岸人民謀求最大福祉。