表彰貢獻　蔡英文頒李大維一等卿雲勳章、沈榮津一等景星勳章

▲總統蔡英文3日頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」、行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文3日頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰2位對國家及社會發展的貢獻與付出，期盼未來在不同工作崗位上，繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

蔡英文表示，李大維和沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位長於外交、兩岸及國安領域，另一位長於經濟、產業及能源領域。過去，他們在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，他們專業優秀的表現，大家也是有目共睹。

蔡英文指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為我們創造更寬廣的外交空間。後來，出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為台灣推動兩岸交流，也為台灣守護區域的和平穩定。今天頒授「一等卿雲勳章」，感謝李前秘書長多年來為國家的奉獻付出。

蔡英文說，沈榮津是財經領域的專家，在沈前副院長的字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達。

蔡英文提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈前副院長馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手；他主導的「投資台灣」方案，更是讓台灣在這幾年經濟穩定成長。此外，沈前副院長積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。今天頒授「一等景星勳章」，感謝沈前副院長辛苦的付出。

蔡英文說，現在李前秘書長及沈前副院長，在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。她要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。