陸要求認「九二共識」　海基會、陸委會：兩岸交流不應設政治前提

▲李大維（左）就任海基會董座。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」，兩會聯繫機制就能恢復。對此，海基會回應，兩岸兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進，而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。

海基會提到，海基會是我政府唯一授權處理兩岸事務的財團法人，具有協商、交流與服務的主要任務，「長期以來，不論兩岸關係發展如何，海基會為兩岸人民服務的宗旨與工作從未間斷。 」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



海基會指出，海基會董事長李大維就任時提到與海協會應恢復交流，就是在此一維護民眾交流權益等目的下提出的，且兩岸事務性議題處理無涉政治，這也是當年海基會與海協會的共識。

海基會強調，雙方都認識到兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進，「而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。」

陸委會也表示，海基會是政府依據兩岸條例唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務中介團體，主要任務在協商交流及為兩岸民眾提供協助服務，「我們認為兩岸交流互動應理性平等、相互尊重，不應以任何政治前提加以阻礙。」

陸委會指出，中共當局以所謂「一中原則」、矮化台灣的「九二共識」，片面限縮海基會與海協會之互動對話，凸顯其將政治考量凌駕於民生之上，絲毫未顧及兩岸人民權益福祉。

陸委會強調，海基會董事長李大維表達希望加強海基會與海協會互動與合作，務實解決雙方民眾遭遇的各種問題，完全是從增進兩岸人民利益與福祉出發，兩岸兩會為了協助服務兩岸人民、處理往來衍生的各項事務，本來就不應有政治前提，「陸方藉政治因素刻意阻撓兩會往來，最終受害的是廣大的民眾。」