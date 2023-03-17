台劇能贏韓國嗎？蔡嘉駿：短期不可能，2方向壯大內容產業

▲文策院新任董事長蔡嘉駿（右）在文化部長史哲（左）的監交下，正式上任。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

人人都在追韓劇，韓國內容產業成為世界龍頭，台灣有機會贏嗎？文化內容策進院董事長蔡嘉駿今（17）日正式上任，對此他坦言「大家都想贏韓國，但台灣要贏，短期不可能」，更直點出目前現實問題在於「資金差距太大」。未來他將從政策著手，提供企業誘因，讓更多市場資金進入內容產業；同時也會擅用主場優勢，吸引國際資金投入。

文化內容策進院（文策院）今（17）日舉行董事長交接儀式，第二屆董事長彭俊亨與新任董事長蔡嘉駿進行交接，並由文化部長史哲擔任監交人。蔡嘉駿表示，過去的自己就像是「球評」，如今能否成為一位「好球員」，他坦承壓力也很大；不過對於如何以現有資源來壯大台灣內容產業，他根據過往多年在業界的經驗，更參考韓國的策略，看見能進行的方向。

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蔡嘉駿提到，韓國目前的內容產業背後，幾乎都有大型企業投入資金，尤其是科技公司，像是三星、LG⋯等。而且韓國光是上市的內容產業公司，就多達150間；但台灣加上遊戲的內容產業上市公司大概10多間，這相比就能知道目前的差距還甚大。

先前《魷魚遊戲》爆紅時，很多人在說「台灣為何沒有魷魚遊戲？」他也直說「就是沒有」，更直接點出，韓國耗資1億拍一集《魷魚遊戲》，而台灣耗資2千萬製作一集劇集，就可能已經是旗艦劇的規模；所以看背後光的資金，就差了百倍以上，「如果資本差距沒有拉近，我不太相信內容製作差距也會拉近。」

▲《魷魚遊戲》一集製作經費高達1億。（圖／翻攝Netflix官方Instagram）



台灣的內容產業製作資金，在過去都是政府支持居多，但他認為，政府的錢應該只能作為拋磚引玉，不能作為「資本總和」。過去台灣政府確實很支持內容產業，但政府編列的預算，恰恰成為市場的資本總和，「這一定不健康」。

而韓國政府的聰明之處，是透過政策增加誘因，讓市場的企業願意投入資金。以最新的政策為例，韓國現在投資內容可以抵稅高達30％，等於投資1億，現折3000萬，也就是政府分擔投資風險，如果拍攝10部片，中了1-2部，所賺的錢也足以負擔其他虧損。

另外，內容產業如今成為「全球化」的競爭，就現實面來說，對台灣來說確實也成為很大的壓力。台灣人也因此習慣消費國外文化，很可能記不得自己訂閱台灣的OTT、買一本國產漫畫是什麼時候。他常說，台灣的觀眾最幸福，用很少的錢，甚至不用錢，就能享受到世界各地最精良的規模預算，有追不完的劇，還常常抱怨「劇荒」。

台灣也因為是民主國家，很多國際公司容易在此落地，蔡嘉駿認為，台灣可以利用這點「主場優勢」，在未來吸引國際資金投入我國的內容產業。

他認為，韓國的成功經驗雖然不能完全複製，但確實有能參考借鑑之處，像是從政策著手。而台灣雖然目前資源不多，但還是能就現有的資源來做更多「聰明的事」。

他表示，自己可能需要儘快了解現有法規，將來可能拜會金管會等部門，鬆綁內容產業上的相關政策，也或許還要進行更大規模的跨部會合作，讓政策能夠提供「完整配套」，吸引更多企業願意投入資金到內容產業。讓企業不只是像過去一樣「情義相挺」，而是真槍實彈的大家把這當作一門生意、事業來投入。

文化部長史哲提到，蔡嘉駿經歷涵括漫畫、遊戲、廣告、影視、新媒體、國際娛樂產業等，近年更透過新媒體協會運作，掌握國內影視產業內容開發、製作、銷售及資金問題，並與國際影音串流平台Netflix、Disney+及韓國官方、民間影視機構等建立良好互動關係，是相當難得熟悉多元內容產業的前瞻性、綜合性、國際性人才，「相信蔡嘉駿將是接棒帶領文策院再精進的關鍵人物」。