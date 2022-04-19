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台漫「CCC數位平台」大改版！7出版社加入連載　登入送萬元金幣

▲▼CCC數位平台大改版。（圖／文策院提供）

▲「CCC 數位平台」大改版，首波７出版社作品加入連載陣容。（圖／各出版社提供）

記者林育綾／台北報導

台灣原創數位漫畫平台「CCC 數位平台」全新改版上線，新增付費搶先看、租閱、斗內贊助等功能，讓粉絲能直接支持喜歡的作品，目前已有7家出版社加入連載陣容，包括甜蜜職場BL漫畫、金漫獎得獎作等，現在也推出登入後輸入代碼，就送1萬金幣追台漫活動。 

「CCC 數位平台」已有超過百部台灣原創漫畫作品，改版後更有未來數位、尖端出版、長鴻出版社、威向文化、時報文化、海穹文化、蓋亞文化等7家出版社加入，將陸續上架超過30部漫畫，讓讀者透過APP及網站輕鬆看台漫。

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包含甫獲日本國際漫畫大賞《小丑醫生》、2021 金漫獎年度漫畫《獅子藏匿的書屋》、明華園跨界改編原作《冥戰錄》等。另外，已在平台連載的熱門漫畫，如十年經典烏龍茶發跡漫畫《異人茶跡》、甜蜜職場 BL 漫畫《Day Off》以及金漫獎得獎作《守娘》等也持續更新。未來也將跟更多出版社以及個人創作者合作，讓漫迷能在平台上看見更多台漫作品。

▲▼CCC數位平台大改版。（圖／文策院提供）

▲因應改版新增「作品付費」、「贊助斗內」服務，可以按照付費方式使用鑽石或金幣進行支付。（圖／文策院提供）

平台改版後，部份作品新增收費的租閱制度，採單回收費方式，讓讀者能選擇自己喜愛的作品，有更多機會接觸不同題材的台漫；而《CCC 創作集》開發的部分作品則新增搶先看功能，讓讀者付費解鎖，第一時間就能看到最新集數。除了租閱制度，也新增斗內贊助功能，讀者可以直接贊助喜愛的作品，讓作者們除了稿費支持以外，還能收到粉絲們支持的額外收益。

▲▼CCC數位平台大改版。（圖／文策院提供）

▲「會員任務」有4種類型，完成任務後，即可獲得對應獎勵。（圖／文策院提供）

未來平台也會不定期舉辦活動，只要完成指定任務，就可以獲得免費金幣來閱讀收費漫畫。即日起登入會員，輸入代碼【HAPPYCCC】即可獲得10,000金幣，完成其他任務能獲得更多獎勵。而今年6月的國際書展及7月的漫畫博覽會上，「CCC數位平台」也舉辦漫畫家與漫迷的互動活動，屆時將送出台漫周邊禮物。

CCC 數位平台
網站：https://www.creative-comic.tw/ 
iOS：https://reurl.cc/gm8aOp 
Android：https://reurl.cc/VX34r6

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