獨／確診女友出關一晚連3發！他射出一坨血　挨罵亂搞真相曝光

▲高雄情侶小別勝新婚，男子憋精最後卻射出一堆血，女友誤會以為在外亂搞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名35歲男子與確診女友分居近半個月，隔離結束後，這對情侶如小別勝新婚，見了面就瘋狂做愛3次，最後男子射出一堆血，遭女友誤會在外拈花惹草染性病。所幸經就診檢查後，確實沒染病，男子則坦承那晚為了「午凍桃」才憋精，經醫師開立藥物治療並提醒改善生活習慣後，男子現已痊癒。

收治病例的天民泌尿科診所副院長蔡嘉駿表示，這對情侶平日天天見面，但遇上疫情，女友確診被隔離7+7天，男子則是沒事，隔離期滿後，兩人如同小別勝新婚般，見了面就翻雲覆雨，男子「無套」進入最後卻噴出一堆血，本來以為是女友遇上生理期，但仔細檢查才發現是「血精」，讓情侶嚇傻了，趕緊就診治療。

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▲天民泌尿科診所副院長蔡嘉駿。（圖／記者許宥孺攝）

男子告訴醫師，通常他一晚來個2、3次沒問題，不過他與女友已經半個月沒行房，女友隔離期間，他自己會DIY不過有「憋精」忍住沒射。終於等到女友解隔後，他想要持久一點有個好表現，當晚也確實有「憋精」，前2次都正常，結果第3次就噴出一堆血，他和女友都傻了，因為這是第一次出現血精，當下女友還懷疑他是不是趁這半個月去亂搞染上性病，讓他直喊冤枉。

蔡嘉駿表示，他替男子抽血驗尿檢查，確認男子沒有感染性病。若出現精血症狀，通常要思考伴侶是否有子宮頸感染、潰瘍，才會造成出血症狀，建議患者下次進行性行為時，可以戴著保險套，若看到套內有血或是自己DIY發現有血，就能進一步確認並就診。

▲男子坦承，女友隔離半個月期間他有DIY，但也都會憋精。（圖／取自免費圖庫pixabay）

蔡嘉駿指出，精液有95%是前列腺液和儲精囊液體，會出現精血症通常是攝護腺和儲精囊慢性發炎，造成血管擴張，射精擠壓時就會出血。

「不要憋精！」蔡嘉駿說，憋精會造成精液逆流，容易造成攝護腺發炎；另外，也不建議頻繁射精，有些年輕人精力旺盛，一晚來個4、5次，其實這樣容易出血，「夜夜笙歌很母湯」。

蔡嘉駿強調，要注意的是，血精也恐有潛在癌症風險，同時也要考量到性傳染疾病，不過這可以透過檢驗報告檢查。但患者也無須過度恐慌，因為精血症有80%的機會都是慢性發炎，建議患者改善生活習慣，例如避免熬夜、久坐，少碰菸、酒、檳榔和辛辣食物。