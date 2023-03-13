蔡嘉駿接任文策院董事長　壯大台灣文化內容產業

記者林育綾／綜合報導

文化部今（13）日發布消息，「文化內容策進院」董事長將由蔡嘉駿接任，他的經歷涵括漫畫、遊戲、廣告、影視、新媒體、國際娛樂產業，當年引領選秀潮、超高收視率的《星光大道》也由他監製，未來將並肩文化部持續「壯大臺灣文化內容」政策。

▲新任文化內容策進院董事長蔡嘉駿。（圖／文化部提供）



新任文策院董事長蔡嘉駿現任「臺灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）」理事長、文策院董事，曾任東立出版社總編輯、華義國際數位娛樂執行長、韓商YNK臺港區董事長、韓商Hanbit Soft臺港區執行長、酷瞧新媒體執行長等。

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包括曾經引領臺灣選秀風潮、創下超高收視率的《星光大道》、《天團星計畫PLAN-S》，以及多部網路影劇作品《深藍與月光》、《可惡！把我的青春還給我》、《富錦街上的那些故事》等，都由蔡嘉駿監製。



文化部指出，為達到「壯大臺灣文化內容」政策目標，文化部長史哲就任後立即召集文創司、影視司、影視局等相關業務單位及文策院，每週召開影視會報，期盼有效整合政策資源，重啟臺灣旗艦型戲劇或大河劇、改善投資評估流程、打通輔導金及投資媒合綠色通道、加速內容產業推向國際市場等，而「文策院」在其中即扮演對接產業、接軌國際的重要角色。



文化部長史哲認為，蔡嘉駿經歷涵括漫畫、遊戲、廣告、影視、新媒體、國際娛樂產業等，近年更透過新媒體協會運作，掌握國內影視產業內容開發、製作、銷售及資金問題，並與國際影音串流平台Netflix、Disney+及韓國官方、民間影視機構等建立良好互動關係，是相當難得熟悉多元內容產業的前瞻性、綜合性、國際性人才，「相信蔡嘉駿將是接棒帶領文策院再精進的關鍵人物」。

▲彭俊亨將接任臺灣生活美學基金會董事長。（圖／文化部）



另外，原文策院董事長彭俊亨，將接任臺灣生活美學基金會董事長，今（13）日由臺灣生活美學基金會董事會通過。文化部指出，生美基金會肩負首都精華區空總、花蓮及嘉義文創園區等籌劃定位、營運轉型、下一階段文化機構發展重任，董事長必須具備前瞻擘劃、貼近藝文社群、瞭解產業生態等特點。

而彭俊亨熟稔國內藝術文化生態，具豐富文化行政經歷、溝通協調能力，跟專業社群互動極佳，是國內少見兼有藝術與公共行政專業的文化人。

史哲強調，兩位適才適所、缺一不可的董事長，未來將並肩協助文化部「壯大臺灣文化內容」政策，分別在整體場域環境落實改變、軟實力積極發揮，齊心帶動臺灣藝文產業再精進，帶領臺灣文化內容走向世界。