2023萬金石馬拉松3／19登場　新北警交通管制措施報你知

▲2023萬金石馬拉松3月19日登場。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬金石馬拉松賽事將於19日起跑，參賽選手超過1萬1000人，為國際正式田徑金標籤認證賽事，沿線賽道依國際規格進行封路交管，主要路線臺2線（基金、淡金公路）為基隆與淡水往返之交通要道，將針對競賽路線（萬里往石門方向）實施道路封閉及對向道路（石門往萬里方向）實施單線雙向調撥通行，由金山警分局縝密規劃警力、義交投入安全維護和交通疏導工作，管制時間將從19日2時起至14時止，請用路人提前改道。

交通管制路段及改道路線：一、馬拉松管制路段：（1）台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）萬里往淡水方向全線車道；（2）金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道；（3）萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路全線車道（野柳地區）。

▲金山警分局將會在活動當天，萬里區至石門區的台2線等路線進行交通管制。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

二、調撥車道措施：（1）台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）全線封閉，於台2線金山往基隆方向，鎮北宮路口內線車道開始實施調撥。（2）往野柳方向之車輛於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道行駛至玉田路口左轉玉田路，往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

三、改道路線：（1）金山市區（中山路）：於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。（2）野柳風景區：6時到8時30分封閉管制無法進出，8時30分以後可以由山區道路（玉田路）前往龜吼、野柳地區。（3）磺港地區：於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

▲▼萬金石馬拉松競賽路線圖及部分道路管制進行改道、管制措施。

金山警分局表示，賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於18日20時前將車輛移置非管制區域。另外，主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車，主辦單位將密集擺設交通錐和連桿將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請參賽選手特別注意。

另外，清明掃墓將至，金山、萬里地區公、私立墓園將湧現車潮，因19日沿線道路，由4車道縮減為2車道，金山警分局提醒欲提前前往金山、萬里地區掃墓民眾，盡量避免於賽事期間前往，以免塞車耗時。

金山警分局長蔣叔君提醒用路人，賽道中除與競賽有關工作及裁判人員車輛外，嚴禁車輛或行人任意進入穿越；路跑當日駕車行經萬金石馬拉松賽事路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及志工指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路，金山警分局關心您。