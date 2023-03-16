蔡英文接見拔河台灣隊　握隊員手發現全是厚繭直呼「好心疼」

▲總統蔡英文接見「2022年世界室外拔河錦標賽代表隊」（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日接見「2022年世界室外拔河錦標賽代表隊」時，肯定選手們的傑出表現，讓世界看見台灣的「力與美」。在合影的環節，蔡英文跟每一位隊員握手，發現每個人的手不是厚繭就是傷口，她主動關心大家的手，除了鼓勵大家繼續加油，還直呼「好心疼」。

蔡英文表示，這次2022年世界室外拔河錦標賽中，寫下4金1銀1銅的成績，讓世界看見台灣的「力與美」。她說，2022年的世錦賽，全球共有21個國家、130支隊伍參加，能夠達成這項優異的成績，是非常的不簡單。在這之前，女子代表團成員更在去年7月的世界運動會，以全勝之姿，締造女子5連霸的優異紀錄。

蔡英文表示，這些優異成績的背後，充滿選手們辛苦的汗水和淚水。大家經過不斷的練習，雙手都布滿厚繭和傷口；為了比賽，還要時常調控飲食，來爭取體重優勢。這幾年，因為疫情，讓選手的訓練面對更艱難的挑戰。不過，大家依然堅忍不拔，全力以赴，最後也能突破自我，成就不凡。

蔡英文說，拔河不只是靠「力氣」，更要靠「志氣」。相信辛苦的過程，一定會成為大家共同的甜美回憶，代表團成員也已經是大家心目中，非常堅韌的「繩力超人」。她也特別感謝拔河運動協會和教練們的陪伴與指導，以及所有代表團的工作夥伴，做選手們最可靠的後盾，一起創造出亮眼的成績。

蔡英文提到，2026年世界室內拔河錦標賽將在臺灣舉辦，這是台灣第一次取得最高層級拔河賽事的主辦權，具有重大的意義，「台灣能夠以地主國，迎接各國好友，我們也期待，台灣選手能把金牌留在台灣」。

最後，蔡英文指出，現在全球疫情趨緩，選手們將更有機會出國比賽、累積經驗，代表台灣在世界各地發光發熱，政府也會全力提供選手們後勤支援，一起打造堅韌的國家代表隊。

▼總統蔡英文接見「2022年世界室外拔河錦標賽代表隊」（圖／總統府提供）

