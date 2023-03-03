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全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今天宣布，停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，教育部近日也與各縣市教育局重啟「青年服勤動員計畫」討論，引發家長擔憂16歲以上學生都要上戰場，教育部今（3日）表示，過去學生青年族群動員，都是由學校完成防護團與學生編組，名冊一直留在學校，這次配合國防部的全民動員防衛系統，要求學校將學生資料填報上去，引發媒體關注，教育部仔細評估過後認為不用，故停止辦理全民防衛動員資訊整合系統建置，名冊留校備查即可。

國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》，教育部也與各縣市教育局重啟「青年服勤動員計畫」討論，預計將16歲以上學生不分男女都要造冊，引發家長恐慌，16歲以上學生都要上戰場。教育部雖然澄清，高中以上學校學生參與服勤計畫，並無參戰的疑慮，但仍引發外界諸多揣測，教部更在今天宣布，高中以上學校停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料。

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教育部學務特教司長吳林輝指出，過去學生青年族群動員，都是由學校完成防護團與學生編組，過去名冊一直留在學校，當地方政府有人力需求時才跟學校聯繫，由學校提供推薦名單，這一次配合國防部的全民動員防衛系統，在人力動員做好比較詳細規劃，要蒐集資料整體並做研判，比較要求學校將學生資料填報上去。

不過，吳林輝表示，若根據教育部的教育演習與防護團編組，名冊留在學校就夠，不太需要上傳到國防部系統，因為並不會真的需要動員學生去作戰，在人力動員這麼多類別當中，學生類別是最特殊，以參加學校防護團為主，若需要支援，學校提供支援名單即可，由於事件引發媒體關注，教育部仔細評估過後，覺得不需要上傳系統，所以停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置，名冊留校備查即可。

教育部也重申，全民國防教育已列高級中等學校部定必修，防災教育、安全教育議題亦已納入十二年國民教育課程綱要，並依國小、國中及高中階段，規劃適合其身心發展之學習目標、學習主題與內涵，教育部將持續督導各級學校結合每年各級政府定期防災演練、萬安演習，落實逃生避難演練，並落實防災教育、安全教育及全民國防教育。

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