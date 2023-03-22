超美女師穿「12萬大衣」上課遭檢舉！一句回應打臉家長

▲女教師穿著12萬元的大衣上課，結果遭到家長檢舉。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

愛美是女人的天性！大陸一名王姓女教師畢業後在國小任職，因為天氣寒冷，所以穿了要價2.8萬元（人民幣，下同，約新台幣12萬3,989元）的大衣上課，沒想到因此遭到家長檢舉，事後女師的回應，也狠狠打臉了這名家長。

綜合陸媒報導，王姓女子大學就讀師範學院，畢業後在某三線城市的小學教書，因為當地天氣寒冷，王女趁著過年期間，咬牙花2.8萬元（約新台幣12萬3,989元）買了一件大衣，想要藉此禦寒，同時也心想「貴一點能穿好幾年」。

沒想到，有家長看到這間衣服，開口詢問價格以後，轉頭就向教育局檢舉，學校收到舉報以後，無奈之下只能展開調查，最後給予王姓女師處分，原因是「避免孩子出現攀比現象」。

▼女教師突然遭到檢舉，對此感到莫名其妙。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



而家長之所以會檢舉，是因為教師的月薪不高，每個月只有3,000元（約新台幣1萬3,284元），懷疑能夠買得起高價衣物，背後原因不單純，可能有收錢替學生補習的狀況發生。

對此，王女則出面打臉，雖然她的薪水不高，但家裡的收入十分不錯，買這件大衣不便宜，不過也不至於感到吃力。王女還說，她平時工作相當勤奮，對於孩子也十分用心，家長這樣不明所以檢舉，只會影響到彼此的關係。