馬偕與真理傳學校法人合併　教部：曾被洽詢「沒收到合併計畫書」

▲馬偕學校財團法人、真理大學財團法人傳出將合併。（圖／摘自真理大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

馬偕學校財團法人、真理大學財團法人傳出將合併合併，一旦合併將成為一法人多學校（馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學），教育部表示，曾接獲洽詢，但未收到法人合併計畫書或合作意向書，私校工會則認為，若法人能合併，至少能確保真理大學校產不會被清算歸公，但未來學校能否走向合併，仍有待觀察。

受到少子化影響，近期大專校院整併或合併消息頻傳，包括台科大與華夏科大整併、慈濟大學及慈濟科大合併，現在更傳出，同屬基督教長老教會的馬偕學校財團法人、真理大學財團法人，傳出將合併，未來可能形成1法人3校的架構，也就是只有一個董事會管理馬偕醫學院、馬偕護理專科學校與真理大學。

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教育部表示，現行私校法規定有「法人合併」及「學校合併」兩種類型，教育部在去年12月時，曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢推動馬偕學校財團法人及財團法人真理大學進行「法人合併」相關法規，但教育部迄今仍未收到法人合併計畫書或合作意向書。

▲教育部表示，尚未收到馬偕與真理的學校財團法人合併計畫書。（圖／記者許敏溶攝）

若是學校法人合併規劃，教育部指出，應根據規定，檢具書約表冊相關資料向教育部申請，若經過教育部部審議後許可合併，則存續合併學校法人，應依照私校法等規定，辦理法人變更登記相關事宜，一旦合併為一法人多校，並不影響目前所設3所學校各自辦學，包括學制、教師聘任及學生安排，倘後續還規劃推動學校合併，則仍要依規定辦理。

全國私校工會則認為，私校法人合併可統一經營權，有利資源整合運用，可發揮濟弱扶傾效果，最重要的是，若其中一校被依退場條例公告為專輔學校且改善失敗，可避免董事會被解散，校產被清算歸公，故馬偕學校法人及真理學校法人若能合併，至少能確保真理大學校產不會被清算歸公，但要是私校法人合併後以強扶弱失敗，則會互相拖累財務、同歸於盡。

私校工會也建議，法人合併後可進一步思考學校合併，「私私併」可減少行政管理費，各校財務及系所師資若能整合成一所具有特色大學，有利招生及學校永續發展。未來慈濟大學及慈濟科大若能合併，在慈濟基金會的支持下，應該能發揮加乘效果，而馬偕醫學院、馬偕護專及真理大學三校背後似無強大財源的支持，未來是否會走向合併仍有待觀察。