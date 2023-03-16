「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因應2024大選，國民黨中常會昨日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，名單備受爭議。李全教今（16）日受訪被問及新北市長侯友宜在臉書表達反對黑金，是否意有所指時回應，自己不知道什麼是黑金，他唯一有爭議的就是台南市議長選舉，「我有賄選嗎？我有黑金嗎？我一輩子清白！」且不認為侯友宜是在針對自己。

李全教說，「我不知道什麼是黑金，我一輩子是電機的專業，我唯一有爭議的就是台南市議長的選舉，台南市議長選舉在黨需要我時，今天沒有一個民進黨敢講我是賄選，賄選在民進黨執政時至少是五年八年的徒刑，我是幾個月的徒刑！」李全教說，這是政治迫害，在民進黨執政之下，賴清德為了總統之路，硬栽贓他賄選，大家把事情搞清楚吧！「我有黑金嗎？我有賄選嗎？我今天清清白白，一輩子唸書教書從政，黨內同志不要人云亦云，如果我是黑金，那請民進黨出來講啊，黨內同志不該對我有所攻擊。」

對於是否要和侯友宜當面溝通，李全教認為，侯不是針對他，因為他一輩子清白，「我跟他是好朋友，我的清白他很清楚」；對於台北市議員鍾沛君因此辭去文傳會副主委，他則說，鍾沛君是優秀同志，但對案情不清楚，「我沒有賄選，我不涉及賄選」。

李全教強調，選策會去問黨中央，「現在是中央需要我！」