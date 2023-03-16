▲郭台銘、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選誰來角逐備受關注，身兼民進黨主席的副總統賴清德已登記參加黨內初選，相較民進黨看似「定於一尊」，國民黨內部雜音多，資深音樂人劉家昌16日則提出一個新穎的想法，由鴻海創辦人郭台銘搭配前高雄市長韓國瑜，以無黨籍身分參選總統，引發網友討論。

劉家昌16日接受媒體人黃暐瀚所主持的廣播節目《暐瀚撞新聞》中表示，他的立場態度很清楚，就是「中華民國派」，因此，他提出一個外界未討論過的組合，郭台銘搭配韓國瑜以無黨籍身份出來選總統，他指出，郭台銘跟韓國瑜都是熱愛中華民國的人，眼見國民黨不爭氣，民進黨又不敢真的擁抱「中華民國」，他決定呼籲郭韓搭擋，用無黨籍參選2024。

黃暐瀚則表示，現實上，這個組合的難度太高，一來郭台銘與韓國於2019年有過嫌隙，郭粉韓粉水火不容；二來韓國瑜是忠貞的國民黨員，要韓國瑜脫黨參選，談何容易？但劉家昌認為，在「國家」之前，所有恩怨、細節都可以放下，為了中華民國，他主張2024郭韓無黨選總統，救中華民國！

這個極具新意的組合也引發網友討論，「這種夢幻組合終究只能做夢才看得到」、「不要說沒有機會，但誰主誰副要先想好了」、「這個組合至少不無聊」