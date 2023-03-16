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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍選策會納傅崐萁、李全教　黃國昌嘆悲哀：朱立倫有資格「反黑金」？

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨15日通過「中央選戰策略會報」，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，不少藍營議員跳腳，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」。前立委黃國昌16日痛批，國民黨選策會組成就是跟主流民意對著幹，黨主席朱立倫還有什麼資格高喊「反黑金」？有這種最大在野黨真的是台灣的悲哀。

國民黨中常會昨通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含：現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順。

有意參選大安區立委的北市議員鍾沛君昨痛批，「試問從此時此刻起，本黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？」侯友宜今也罕見開砲「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！黨要戒之、慎之！」

對於國民黨選策會組成，黃國昌直言，台灣社會已經清楚展現「反黑金」的態度，中國國民黨面對2024年選舉組成的選策會，竟然還充斥著黑金成員，簡直就是要和主流民意對幹，朱立倫還有什麼資格高喊「反黑金」？有這種最大在野黨真的是台灣的悲哀。

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