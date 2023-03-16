▲柯志恩、謝龍介、蘇清泉。（圖／記者賴文萱翻攝、林敬旻攝、陳崑福翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨15日公布中央選戰策略會報名單，但因名單出現不少爭議性人物，引發外界熱議，也有部分藍營人士不滿抗議。對此，國民黨前台北市議員羅智強16日就在臉書發文表示，他要重向黨主席朱立倫推薦三位國民黨英雄：柯志恩、謝龍介、蘇清泉入選策會，大讚他們正派、清廉、敢言，且分別在台南、高雄、屏東打下亮麗的成績，為國民黨立下大功。

羅智強指出，國民黨選策會名單公佈，各方有許多的意見，連新北市長侯友宜也表達了關切，他相信侯友宜的意見，朱立倫一定會慎重思考。而他認為，這件事情，其實並不難解決，選策會被質疑的，就是成員的公信力，那麼要解決，就是擴大選策會的參與，讓更多有社會公信力、也得到國民黨支持者信任的英雄們加入選策會，因此，他要鄭重向朱立倫推薦三位國民黨英雄：柯志恩、謝龍介、蘇清泉。

羅智強大讚，他們正派、清廉、敢言，且2022年大選分別在台南、高雄、屏東打下亮麗的成績，為國民黨立下大功，「有他們加入選策會，我相信對朱立倫主席、對國民黨，必然是一大加分！」

此外，羅智強也建議，國民黨的六都市長，包括侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政，也不妨承擔更多的責任，可以考慮加入選策會，或推薦有社會公信力的人士，代表他們加入選策會，一起為國民黨的提名盡一份心力，他相信只要這樣做，爭議自然能夠平息，他也相信，朱立倫會認真的把侯友宜和大家的疑慮放在心上。