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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍白合」沒望？柯文哲：政策上可合作　政黨主體性要自己努力

▲▼柯文哲主席赴彰化蛋雞畜牧場。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲赴彰化蛋雞畜牧場。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨15日公布中央選舉策略會報名單，但因名單出現不少爭議性人物，引發外界討論。過去屢被國民黨放話喊組「非綠聯盟」的民眾黨主席柯文哲，16日表示選策會為國民黨家務事，自己不便批評；但面對「藍白合」是否還有機會，柯文哲指出，很多政策上可以合作，但政黨主體性則要自己努力。

柯文哲16日上午赴彰化蛋雞畜牧場，針對國名黨選策會名單內有不少爭議人物，柯文哲表示，這是國民黨自己的家務事，怎麼會是由他評論？每個政黨有每個政黨自己的想法，「他們（國民黨）的政策，不便去批評什麼。」

至於「藍白合」有無機會？柯文哲提及，政策合作是一回事，但政黨本身要努力爭取自己的成長，並讓自己有力量，而不是動不動就想怎麼跟別人搭，「在立法院也是一樣，可以在不同議題上合作，但政黨主體性仍要自己處理，不會動不動就講什麼『藍白合』。」

事後媒體二度追問「藍白合」有無希望，柯文哲強調，「看合作什麼，很多政策上可以合作，但政黨主體性我們要自己努力。」

柯文哲說，自己會繼續努力，沒有一個政黨是以當在野黨為目標，所以會努力成為執政黨，「我也知道我們現階段力量不是最大黨，但我們要成為台灣的執政黨，這是我努力的目標。」

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