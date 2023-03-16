▲台北一對母子被罰在街頭下跪，讓網友看了好心疼。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者袁茵／台北報導

近日一張孩童跪在馬路邊、高舉雙手的處罰照引起熱議，一名住在附近的女網友表示，過去多次看到這對母子在路邊被爸爸逼著罰跪，警察處理過很多次也沒好轉，盼社福部門協助。對此，台北市社會局16日表示，今年1月就要介入協助輔導，但家長消極拒絕配合，然而現在又發生此狀況，因此今天會替母子申請保護令。

台北市社會局家防中心副主任王儀玲16日表示，本案罰跪路上案件，社會局已於3月15日晚上接獲通報，本案家於今年1月就有通報，家長多以罰跪或掌摑方式管教，社工本已介入要協助輔導家長親職教育及戒酒，但家長有消極拒絕配合情形。

王儀玲指出，現在又發生罰跪在路上的狀況，案父已經有反覆對母子有不正當的對待，因此社會局今天會立即為母子聲請保護令，禁止再對母子有不法侵害，及建議法院命案父接受戒酒治療、親職教育輔導，以增強公權力介入。

王儀玲提及，依《家庭暴力防治法》第61條規定，違反保護令，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金；家暴零容忍，需要大家一起幫忙，如有發現遭受家暴情形，請民眾幫忙撥打全國保護專線113或已知是台北市案件，可直接撥打台北市24小時受理專線：02－23615295，分機226、227。

臉書粉專「汽車專家林大維」14日PO出一張母子跪在路旁、高舉雙手的照片表示，「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣孩子的安全第一啊！」由於照片拍攝背面難以認清，許多網友起初認為跪著的是兩名孩童，但事後有網友指證照片中的兩人是一對母子。

有一名女網友認出這對母子表示，她透過照片的背影認出來是住在她家附近的一家人，跪著的是孩子跟媽媽，「這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩罰跪」，「已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了⋯但是，情況依舊沒有好轉⋯不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。