嘉藥社工系攜手台南市社會局　培育保護性社工人才

▲嘉南藥理大學社會工作系15日與台南市社會局簽署「培力保護性社工產官學合作計畫」，積極結合學術與實務資源，攜手培育未來保護性社工人力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學社會工作系15日與台南市社會局簽署「培力保護性社工產官學合作計畫」，社會局局長盧禹璁及嘉南藥理大學副校長錢紀銘、人文暨資訊應用學院院長薛雅明、社會工作系主任吳敏欣，將積極結合學術與實務資源，攜手培育未來保護性社工人力。

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此一產官學合作，不僅讓嘉藥社工系學生能提早接觸社會工作場域的實務挑戰，也落實黃偉哲市長「活力台南、全齡照顧」施政理念，共同為形塑台南幸福城市努力。

嘉藥社工系成立於1999年，專注於培養具社會工作專業知能、倫理素養及社會責任感之熱誠專業人才，多次獲得教育部專業評鑑一等認證，累積超過百位通過國家考試之社工師等專業人才，由於嘉藥社工校友們畢業後仍彼此緊密連結，常能分享社工實務的現況與挑戰，也因此，學弟妹能更順利進入社工實務場域，打造「嘉藥社工應援團」，一起在台灣社會工作領域中發光發熱。

社會局長盧禹璁指出，培力社工人才是維護社會穩定的重要力量，鞏固社會安全網需要多面向鋪陳才能產生堅實作用，但多數社工同學對家庭暴力、兒童虐待、性侵害方面的社會工作存在畏懼，僅有少數願意奉獻給這群最需要被撐起大傘的保護個案。因此，社會局特別與嘉藥簽署合作備忘錄，協助在校生提前認識保護性工作實務現場，打破因未知而害怕的迷思，讓學生勇於踏出第一步。未來亦將持續努力規劃與各校合作，希望透過前端的扎根教育，培育未來社會安全網的即戰力。





嘉南藥理大學副校長錢紀銘表示，該校社工系致力於培育社工菁英，此次特別攜手台南市社會局，朝向真實陪伴、紮實學習、務實發展方向合作，除了透過實習生及社工助理進用機制，協助大三以上學生提前進入職場，預先培力實務技能及就業外，針對在校學生，則以深碗課程，協助學生認識保護性服務工作內涵及實務需求，強化社會工作教育與實務的接軌，帶給學生們更豐富充實的學習體驗。嘉藥有幸與台南市社會局結合教學、研究及行政資源，落實「學訓用合一」，延續社會安全網，協力打造台南為更美好宜居的城市。