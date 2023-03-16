議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

▲台北市議員耿葳爆料，有新北都市更新推動人員跑到台北市召開都更說明會，以話術誘導居民簽下都更同意書。（圖／翻攝自耿葳臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前提出「都更5箭」新政策，其中已公告實施「公辦都更7599專案計畫」降低申請門檻；但國民黨台北市議員耿葳發現，竟有「都更蟑螂」蠢蠢欲動，不明人士出示證件召開都更說明會，以話術誘導居民簽下同意書。對此，台北市都更處16日澄清，該人士為新北市都市更新推動人員，並與新北橫向聯繫處置。

耿葳15日於臉書以「小心！都更蟑螂蠢蠢欲動！」發文表示，近期接到3件民眾詢問都更問題，因為有不明人士出示「都市更新推動人員」證件召開都更說明會，簡報裡還列名台北市都市更新處，並以話術誘導居民簽下都更同意書，有疑慮的民眾未簽下同意書，對方則挨家挨戶遊說拜訪，造成居民困擾。

耿葳提及，自己與北市都更處詢問後才發現，市府並沒有委託任何單位或建商自行辦理都更說明會，北市所有都更說明會都要與都更處申請，而且只要15人連署後就可以申請說明會，由更新處派員親自說明都更程序。

耿葳指出，新北市也在推動危老都更，允許民間單位自行核發所謂的都更推動師、都更推動員證照，但水準跟職業道德參差不齊，又撈過界到台北市假藉北市名義舉辦說明會，讓居民誤以為是市府委託辦理，「為避免民眾誤入陷阱，我也請都更處依法行政，務必揪出害蟲，維護自身權益。」

針對有不明人士以雙北更新處名義辦理都更說明會，並以話術誘導居民簽署都更同意書，台北市都更處16日澄清，該名人士是新北市都市更新推動人員，北市已與該名人士明確告知，務必不可以不實訊息散播予民眾，在其尚未瞭解其權益情況下，參與或同意任何更新計畫，並且與新北市橫向聯繫立即處置。

都更處強調，北市舉辦的法令說明會，須由社區聯署15人以上向都更處申請，都更處也會派專業人士至地方詳予說明都更法令、流程及自組更新會等疑義，都更合建契約書及同意書等簽定前，請務必瞭解自身權益並審慎衡酌。