明仁會春酒之亂惹怒警！萬豪酒店被盯上　酒駕女險撞人遭活逮

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會在北市中山區萬豪酒店辦春酒，中山分局警員卻無法進入盤查惹議，北市警局從9日開始執行威力掃蕩，在專案當天晚上9時許，就在萬豪酒店附近盤查一台從飯店開出的車輛，發現車上女駕駛竟然在高檔飯店聚會飲宴後，不但酒駕還險些撞到人，更扯的是，一身酒氣的她竟辯稱是「香水味」。

警方調查，北市警局中山分局因明仁會高調辦春酒，展開為期7天的威力掃蕩，除了掃蕩黑幫聚集、經營場所，另外還有酒駕、酒店臨檢等作為，9日專案第一天晚上9時許，警員在中山區萬豪酒店執行臨檢勤務，發現1名女子從酒店車道口開車出來，險些撞到人。

▲警方在明仁會辦春酒的飯店外，發現1名女子喝酒醉開車險些撞人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀立刻將女子攔下，本來想勸告48歲的陳姓女子，但卻聞到女子身上有濃厚酒味，女子還辯稱是香水味，警員立刻將人攔下盤查，酒測值0.27，全案依照公共危險罪嫌送辦。

中山分局16日凌晨由分局長陳金城親自帶班執行專案掃蕩勤務，運用第三方警政，結合商業處、衛生局、建管處實施聯合稽查，藉以阻斷黑幫圍事、依附行業之經濟來源。

▲警方從9日晚上針對黑幫聚集、營業場所進行威力掃蕩。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，另於林森北路、錦州街、錦州街399巷實施區塊封鎖，派遣特勤警力強勢盤檢，中山分局自9日迄今，共動員500餘名警力，執行臨檢處所66處，共計查獲毒品案20件20人、通緝12件11人、其他各類刑案26件31人，總計共逮捕移送犯嫌60人。

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