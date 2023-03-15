環狀線南環段發包露曙光　CF670A區段標「最快6月開工」

▲新北捷運環狀線。（圖／新北捷運工程局提供）

記者袁茵／台北報導

預算金額高達88億、流標4次的環狀線南環段工程招標案傳出好消息，工程範圍自文湖線動物園站起至台北市文山區公所旁的CF670A區段標工程，經採最有利標評選結果投標廠商大陸工程公司，且於15日與北市捷運局完成決標會議程序，將依規定完成簽約作業後，最快今年6月開工、2032年4月完工。

負責招標施工的北市府捷運局第二區工程處表示，環狀線南環段CF670A區段標工程，沿線共設2座地下車站（Y01站-Y1A站）及2段潛盾隧道。歷經4次公告招標流標，於2月17日再次開標，經3月6日辦理評選結果，投標廠商大陸工程公司評分合格符合最有利標資格，並於今日決標後，即可完成簽約程序。

二工處說明，環狀線南環段路線起點自文湖線木柵動物園站起，採地下方式沿新光路二段南轉穿越山區接秀明路二段，全長約5.9公里，共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站、6段潛盾隧道，除了地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。

北市捷運局指出，因受新冠疫情、缺工缺料、國內工程量飽和、國際情勢及通膨等國內外不利因素夾擊影響，本標案經邀請優良廠商踴躍參與捷運工程標案外，並廣納工程會、廉政平臺及新北市政府等相關單位意見，視各標工程環境務實檢討招標文件及工期合理性，並滾動調整工程預算貼近市場行情，以提高廠商投標意願，終於於今年突破環狀線南環段招標困境。

捷運局二工處指出，未來南環段完工後，將增加台北市文山區與新北市新店區間之交通便利性，並可銜接已通車的環狀線第一階段、松山新店線和文湖線，縮短前往中和、板橋及內湖的距離，進而擴大雙北經濟生活圈及提供通勤機動性。