故宮開發新客群！3年計畫讓移工走進故宮　推動文化平權

▲故宮與非營利組織One-Forty合作，讓更多東南亞移工也能走進故宮參觀，推動文化平權。（圖／One-Forty提供）



記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院過去參觀者80%是外國旅客，尤其以中國大陸遊客佔首位，不過疫情以來受到衝擊，參觀人數大減。故宮為了觸及更多族群，特別與長年推動移工教育的One-Forty組織合作，讓東南亞移工也能走進故宮參觀，除了瞭解他們在逛博物館可能遇到的困難，設計一套友善參觀方案，如今不僅已有移工會相約到故宮旅遊，還意外搭起移工和雇主的友誼橋樑。

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▲開始有移工會到故宮旅遊。（圖／One-Forty提供）



非營利組織One-Forty長年致力於移工教育，他們提到，台灣移工作在語言、經濟地位都處於弱勢，不僅受到不平等的勞資對待，也受到相當程度的社會歧視。而博物館是文化平權推動的重要燈塔，透過與故宮的跨界合作，期待透過文化賦權的過程，慢慢的改變移工在台灣社會結構中的位置。

故宮教育推廣科科長康綉蘭指出，近年故宮體認到，移工與新移民在台灣的人數漸增，已經成為國內一個不可忽視的客群；再加上政府推動新南向政策，故宮也要在文化交流上開展東南亞觀眾，「作為政府預算百分百支持的單位，故宮不應該只服務主流受眾，更要去觸及更多元的少數族群。」

▲故宮教育推廣科科長康綉蘭將故宮文物做一些轉換調整，讓不同背景的人受認識這些文物。（圖／One-Forty提供）

故宮因此與One-Forty 開啟長達3年的合作計畫，One-Forty 創辦人陳凱翔特地為故宮舉辦「博物館參觀設計工作坊」，將平時與移工相處的經驗融入工作坊中，帶領參與者站在移工的角度，瞭解移工在逛博物館可能面臨的困難與考驗，並設計出一套移工友善的博物館參觀方案。

在合作初期，為了讓移工認識故宮、瞭解如何前往， One-Forty也拍攝印尼語影片，向移工介紹如何從台北車站搭車前往故宮參觀。隔年更進一步延伸到移工的搭飛機經驗，介紹了幾款在搭機適用的故宮特色紀念品，像是「墜馬髻」頸枕、「本宮乏了」眼罩，都相當吸引移工注意，賦予文物新的目光與價值。

▲向移工介紹幾款在搭機適用的故宮特色紀念品，「本宮乏了」眼罩相當吸睛。（圖／故宮精品）

陳凱翔說，很榮幸能和故宮有這樣的合作，過去故宮有80%的參觀者都是外國旅客，疫情期間雖然少了外國旅客，但也讓我們開始思考要如何讓東南亞移工走進故宮，使用台灣豐富的公有文化資源，以實踐文化平權的精神。

而One-Forty 每年也會寄出千份「好書伴學習包」，讓全國各地的移工在工作之餘，能夠學習中文；2021年更在學習包加入了一份學習單，介紹12個出現在故宮鐘鼎上的金文圖像，讓移工能利用休假日前往故宮，找到毛公鼎、散氏盤上對應的金文，為學習帶來更深刻的印象與記憶。

▲收到學習單的移工學生，可以到故宮青銅器展區，找到文物上一個個課本裡的中文字。（圖／One-Forty提供）



許多移工學員分享，下課後，開始常與同學相約到故宮旅遊。此次合作不只讓移工有機會走進故宮，也意外的創造移工與雇主友善的互動。像是一位印尼移工Naida Eka 提到，她與雇主分享到故宮的觀展經驗時，沒想到身為台灣人的雇主竟然沒有去過故宮，因而與雇主相約下次到故宮旅遊。

▲讓移工走進故宮的計畫，意外創造友好的移工與雇主關係。（圖／One-Forty提供）