故宮國寶檔案被駭放淘寶賤賣！士檢分案「電腦犯罪專組」偵辦

▲故宮數位圖檔外流，大量高階畫質圖檔在淘寶等平台被賤賣。（圖／翻攝自網路）

記者黃宥寧／台北報導

糗大了！國立故宮博物院繼摔破國寶後，又傳出電腦遭駭，導致國寶高階圖檔外流，被放在中國大陸百度、淘寶等處賤賣，700張以上僅售17元台幣，14日故宮強調「外流圖檔約10萬張」，是有心人士用軟體拼接出高畫素檔案，故不能稱為原檔被駭。對此，士林地檢署指出，由電腦犯罪專組依妨害電腦使用罪分「他」字案全力偵辦。

14日故宮副院長黃永泰表示，去年6月應立法院要求加快數位典藏公開化（open data）進程，預計將40萬張高階圖檔轉換成600萬畫素圖檔，因此由數位資訊室林姓承辦人以自行開發的影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放在數位典藏系統。

林員因作業資料龐大，故將資料移到公務系統中可對外服務的伺服器，且有設下150萬畫數下載限制，卻慘遭駭客及有心人士讀取圖檔後，拼湊成完整圖檔，估算約10萬件數位圖檔外流，但也強調，外流圖檔是使用軟體拼接出高畫素檔案，並不能直接稱為原檔外流；同時也公布澄清稿，強調外流資料「非經個人電腦」，並說明案發緣由、懲處內容、檢討及改善方向。林員今年2月則遭記申誡1次。

對此，士林地檢署今（15日）表示，目前與調查局資安站保持合作，釐清是否有駭客，為審慎處理，由電腦犯罪專組依妨害電腦使用罪分「他」字案全力偵辦。