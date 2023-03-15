千筆故宮國寶檔案被駭光　綠委嗆「低級失誤」：立刻檢討並對外說明

▲國立故宮博物院。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國立故宮博物院大量數位高階圖檔外流，在中國大陸淘寶等平台被賤賣。對此，民進黨立委何志偉15日表示，這次發生的錯誤非常低級，只是上去轉檔就被盜了。立委趙天麟也指出，故宮近期一連串內控失靈、資安事件，沒有理由、就是非常失敗，故宮應該要立刻檢討並對外說明。

對於故宮大量高階圖檔遭駭，故宮14日表示，外流的圖檔大約10萬張，有心人士是使用軟體拼接出高畫素檔案，並不能直接稱為原檔外流；同時也公布澄清稿，強調外流資料「非經個人電腦」，並說明案發緣由、懲處內容、檢討及改善方向。

對此，趙天麟表示，故宮近期一連串內控失靈、資安事件，非常需要檢討，故宮負責人才剛更換，新團隊一定要做出成績，數位典藏用了如此多國家資源，結果被中國或駭客賤賣，這對國家資源典藏是非常大的傷害，沒有理由、就是非常失敗，故宮應該要立刻檢討並對外說明。

何志偉則指出，故宮很努力在做數位轉型，但所有資安的預算散落在各地，所以才有數位部展生、集中管理，這次發生的錯誤非常低級，只是上去轉檔就被盜了，這件事情後續檢討要有幾個作為，第一、聽取民間專業人士意見、第二、該花的錢就要花。

何志偉直言，現在虛擬貨幣、藝術品市場蓬勃發展，這次故宮犯的錯誤就是把雲端賠了，後續影響非常大，相關補救措施應該要到位，故宮應該趕快維護他的版權，不管是賣、持有還是轉發，版權還是要去要求，數位時代要有數位思維。