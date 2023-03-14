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國寶圖檔遭駭！淘寶賤賣700張17元　故宮：約10萬張外流

▲▼故宮國寶數位圖檔遭駭，大量高階畫質原檔被賤賣。（圖／翻攝自網路）

▲故宮國寶數位圖檔遭駭，大量高階畫質圖檔被賤賣。（圖／翻攝自網路）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院繼摔破國寶之後，如今又傳出電腦遭駭！大量國寶高階圖檔外流，在中國大陸百度、淘寶等地方賤賣，700張以上只賣台幣17元，消息一出再度震驚各界。而故宮今（14）日表示，外流的圖檔大約10萬張，有心人士是使用軟體拼接出高畫素檔案，並不能直接稱為原檔被駭，對此事件原委和後續處置也做出說明。

故宮國寶數位高階圖檔遭外流，副院長黃永泰今（14）日說明，這是去年6月為配合立法院要求，公開提供超過40萬張600萬畫素以下圖檔作業；而承辦的林姓研究人員為了求好心切加速作業，使用了自己設計的降檔系統來轉換，但資料量實在太大，因此他轉換到公務的公開系統裡作業，在傳檔過程中，遭有心人士竊取資料，故宮後續也對林姓研究員做出行政處分。

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而故宮數位資訊室專門委員陳中禹說明，其實這不能稱為原檔遭駭，這些高階圖檔本來不開放，故宮只開放局部細節，但有心人士利用這個設定，使用自己的工具軟體批次擷取，再拼湊起來，因此並不是原本的高階圖檔原件，那些畫面可能有拼接痕跡。目前看來，被不法存取的圖檔畫質大約是2000萬到3000萬畫素，大約有10萬張以下圖檔受到影響。

至於對外流的高階圖檔如何處理？黃永泰說，故宮已研擬請律師針對淘寶提出制裁。有關外界質疑，此事件在時任院長吳密察期間發生，疑似有刻意隱匿情事？黃永泰表示，沒有隱匿，當時都有持續調查，相關單位都有檢討並處分。

目前所有相關使用申請調檔下載，故宮已採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險，黃永泰強調，相關情事「絕對不會再發生」。

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